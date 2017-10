Acompanhe o resumo semanal das novelas

00:00 · 07.01.2017

Destaque das novelas

Malhação

Jéssica (Laryssa Ayres) vai ter que dar uma força para a irmã, Martinha (Malu Pizzato). Após descobrir que não está grávida de Belloto, a irmã mais velha vai ter que segurar a onda da mais nova, que confirma a gravidez, sem contar quem é o pai da criança. Jéssica desconfia de que Júnior também possa ser o pai do filho que Martinha espera. Apesar do drama, as irmãs se emocionam nos exames de ultrassonografia.

A Lei do Amor

Os próximos dias serão intensos para Flávia (Maria Flor). Ela descobre que nasceu de um abuso. Cidália revela a verdade para a filha: 'Toda vez que te vejo, lembro do que aquele desgraçado fez comigo'. Além disso, Flávia irá descobrir quem fez isso com sua mãe: Tião Bezerra (José Mayer). Flávia vai atrás do seu pai biológico e conta que é sua filha. Tião então se enfurece com Flávia, mas Helô a protege.

Malhação

Tv Verdes Mares, 17h50

Segunda-feira

Ricardo fica constrangido com os comentários de Joana. Damiana tenta descobrir o que Toninho fez contra Joana e deixa o hostel magoada com o neto. Joana encontra Damiana na sala de Ricardo.

Terça-feira

Jéssica desconfia de que Júnior também possa ser o pai do filho que Martinha espera. Irene é rude com Joana na frente de Damiana. Jabá e Lucas se perguntam sobre a paternidade do bebê de Martinha.

Quarta-feira

Bárbara mente para Ricardo. Jabá se empenha para descobrir quem é o pai do filho de Martinha. Arthur passa mal . Stella, esposa de Mauro, se surpreende ao saber que Joana é filha de Ricardo.

Quinta-feira

Mauro orienta Stella a procurar Joana para o que precisar. Joana se apresenta para Léo. Arthur espalha para o colégio que Martinha está grávida. Martinha é expulsa de casa. Alisson agride Belloto.

Sexta-feira

Joana suspende Alisson. Stella reclama de Júnior para Joana e pede para ela tomar conta de Léo. Jéssica dá um ultimato em Júnior, Jabá e Lucas. Stella faz um comentário preconceituoso contra Joana.

Sábado

Não há exibição.

Sol nascente

Tv Verdes Mares, 18h20

Segunda-feira

Alice acredita nas provas mostradas por Damasceno e Cesar comemora. Mario e Wagner ajudam Maria e Lindalva a saírem de casa. A casa de Wagner é invadida. Sinhá volta para Arraial do Sol Nascente.

Terça-feira

Carolina observa o olhar apaixonado de Cesar para Alice. Peppino não deixa Loretta dançar com Vittorio. Carolina ouve Cesar ameaçar Sirlene. Argemiro chega para cumprir a ordem de Cesar.

Quarta-feira

Mario tenta fugir de Argemiro. Loretta dá o número do telefone da filha para Mariano e Ralf se irrita. Mariano chega ao estúdio de Ralf à procura de Milena. Alice não consegue falar com Mario.

Quinta-feira

Neide encontra Mario e o leva para o posto médico. Carolina guarda seu dinheiro em um cofre no banco e deixa um bilhete para Alice. Sinhá manda Cesar terminar o namoro com Paula.

Sexta-feira

Alice decide ir para a Bahia com Ralf. Os policiais procuram por Mario no posto médico. Sirlene não consegue terminar com Felipe. Alice e Ralf contam para Lenita e Vittorio sobre o sumiço de Mario.

Sábado

Cesar se contém quando Tanaka fala mal de seu pai. Nanda termina o namoro com Peppino. Vittorio conta para Milena sobre o sumiço de Mário. Sinhá alerta a irmã para não se envolver com Tanaka.

Rock story

Tv Verdes Mares, 20h15

Segunda-feira

Diana termina o noivado com Léo. Néia ameaça Yasmin para que ela não revele sobre a armação com Stefany. Gui e a banda 4.4 são muito aplaudidos no show. Alex vê Júlia beijando Gui.

Terça-feira

Zac critica JF por corresponder ao assédio das fãs. Ramon mostra a Néia o lugar que ela ficará escondida durante o falso sequestro. Chiara pede para morar com Gui. Yasmin avisa que Néia foi sequestrada.

Quarta-feira

Léo e Yasmin se desesperam ao saber do sequestro da mãe. Diana desconfia do sequestro e supõe que Néia possa estar mentindo. Gui se surpreende ao constatar que Marisa é irmã de Alex.

Quinta-feira

Alex se esconde enquanto Marisa fala com Gui. Néia consegue ligar para Léo Marisa exige explicações de Alex. Os bandidos forçam Néia a pegar dinheiro no caixa. Júlia conta a Gui que está grávida.

Sexta-feira

Gui comemora a notícia da gravidez de Júlia. Lázaro conta a Ramon que boicotará a banda 4.4. Os policiais mostram para Néia, Diana e Léo o vídeo da câmera de segurança do caixa eletrônico.

Sábado

Júlia implora para Alex não se aproximar de Chiara. Júlia manda uma mensagem para Lorena, dizendo que irá se entregar. Gui chega no momento em que Júlia inicia seu depoimento.

A lei do amor

TV Verdes Mares, 21h10

Segunda-feira

Beth registra o encontro de Magnólia e Ciro. Tião acredita ter descoberto um segredo de Pedro. Beth ameaça Magnólia, que cede à sua chantagem. Ciro é rude com Suely. Magnólia encontra com Beth.

Terça-feira

Magnólia atira em Beth. Vitória estranha quando Magnólia exige que Ruty Raquel e Sansão se apressem para ir à sua casa. Pedro conta para Augusto sobre Ciro e Magnólia. Fausto é ameaçado por Mag.

Quarta-feira

Magnólia se esconde de Pedro, enquanto Fausto finge dormir. Misael consola Flávia depois de sua conversa com Bruno. Tião flagra Helô em sua casa. Flávia informa a Tião que é sua filha.

Quinta-feira

Tião se enfurece com Flávia e Helô a protege. Jéssica conta para Salete quem é o pai de Flávia. Salete tenta fazer acordo com Tião. Miro incentiva Tião a ajudar Cidália. Fausto tenta se comunicar com Pedro

Sexta-feira

Fausto alerta Pedro sobre Magnólia. Salete leva Tião para ver Cidália. O vilão decide pagar a cirurgia de Cidália. Tião afirma para Flávia que Tiago é o culpado pelo que aconteceu com Isabela.

Sábado

Tião convence Flávia de que Tiago planejou a morte de Isabela. Ciro é expulso da tecelagem. Flávia diz a Salete que se vingará de Tiago. Tião decide trazer a mulher que se relacionou com Pedro para o Brasil.