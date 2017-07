Acompanhe o resumo semanal das novelas

00:00 · 31.12.2016

Destaques das novelas

Sol Nascente

Há tempos, Mario (Bruno Gagliasso) tenta abrir o olho da namorada em relação ao caráter de Cesar (Rafael Cardoso). Alice (Giovanna Antonelli) até notou algumas atitudes suspeitas, mas nada que comprometesse o que ela pensa sobre a índole do ex. A insistência de Alice em provar que Cesar não tem nada a ver com a explosão das traineiras acaba irritando Mario e também provoca o rompimento do casal.

A Lei do Amor

Apenas uma pessoa é capaz de desestabilizar a toda poderosa Magnólia (Vera Holtz): Ciro (Thiago Lacerda). Apaixonada, ela vai levar um grande baque quando descobrir que não é exclusiva na vida dele. "A senhora sempre fez de tudo pra me manter casada com o Ciro, dizendo que ele é um ótimo marido, coisa e tal... Só que o canalha tem uma amante!", diz Vitória. "E sabe quem é? A Beth (Regiane Alves)!", revela.

Malhação

TV Verdes Mares, 17h55

Segunda-feira

Toninho revela a Joana o que Bárbara quer que ele faça contra ela. Arthur e Dodô reclamam de Alisson. Toninho chantageia Joana. Toninho usa o segredo de Joana para fazer uma proposta para Bárbara.

Terça-feira

Joana comenta com Sula que deixará o Rio de Janeiro caso Toninho revele o segredo. Irene não se conforma de ter contado a verdade para Gabriel. Bárbara mente para Gabriel. Joana enfrenta Bárbara.

Quarta-feira

Joana discute com Bárbara. Jéssica pensa em um lugar para ela e Martinha fazerem o teste de gravidez. Toninho conta para Bárbara o segredo de Joana. Joana decide revelar o segredo para Tânia.

Quinta-feira

Joana explica a Tânia a situação que viveu em Morro Branco. Joana confirma que Toninho tem culpa pelo que aconteceu com ela no Ceará. Bárbara ameaça espalhar o segredo de Joana na academia.

Sexta-feira

Joana enfrenta Bárbara. Toninho sente remorso por ter delatado a irmã. Joana se preocupa com a reação de Giovane. Bárbara manda Clara contar o segredo de Joana para todos na academia.

Sábado

Não há exibição.

Sol nascente

TV Verdes Mares, 18h25

Segunda-feira

Gaetano comenta com Geppina que acredita nas declarações de Mario contra Cesar. João Amaro se insinua para Dora. Com a ajuda de Paula, Mario flagra Carolina e Cesar juntos.

Terça-feira

Carolina garante a Mario que beijou Cesar porque se sente carente. Cesar afirma a Paula que Carolina o agarrou. Alice desabafa com Lenita. Todos chegam para a festa de Ano Novo na casa de Tanaka.

Quarta-feira

Tanaka dança com Mocinha na festa de Ano Novo. Flavinha se aproxima de Hideo. João Amaro convida Dora para dançar e Tiago repara. Cesar ordena que os capangas sequestrem Mario.

Quinta-feira

João Amaro se preocupa com a ordem de Cesar para sequestrar Mario. Loretta implora que Milena a acompanhe a uma festa em São Paulo. Carolina tem uma crise de choro e Ana se preocupa.

Sexta-feira

Ana ajuda Carolina a fazer um álbum para a filha. Vittorio se surpreende com Milena. Mesquita leva flores para Loretta. Alice se preocupa com Mario. Ralf se aconselha com Patrick. Mario dá início a seu plano.

Sábado

Mario chega à casa de Wagner, que está sendo monitorado por João Amaro e seus capangas. Damasceno encontra o local onde João Amaro plantou as falsas provas contra Massao. Carolina procura Alice.

Rock Story

TV Verdes Mares, 20h15

Segunda-feira

Zac consegue se desvencilhar de Jaílson e chega a tempo para a apresentação da banda. Lorena se preocupa quando Alex avisa que William levará a mercadoria para os Estados Unidos.

Terça-feira

Diana conta a Gui que Chiara deixou um bilhete e saiu de casa. Néia avisa a Stefany que ela deve seduzir Léo para Diana dar o flagra nos dois. Lázaro oferece a casa para Diana morar com Chiara.

Quarta-feira

Léo e Néia se enfurecem com Yasmin por ela não contar que Zac está lhe dando aulas. Néia se aproveita da briga entre Léo e Diana e manda Stefany ir ao quarto do filho. Diana chega à casa de Léo.

Quinta-feira

Yasmin chega antes de Diana ao quarto do irmão e esconde Stefany no armário. Zac não aceita as desculpas de Yasmin. Alex, embriagado, insulta Júlia e depois a beija, pensando em Lorena.

Sexta-feira

Júlia consegue se desvencilhar de Alex. Júlia estranha que Alex a tenha chamado de Lorena e conta para a irmã. Lorena exige que Alex se afaste de Júlia. Diana encontra Néia na casa de Lázaro.

Sábado

Néia inventa uma desculpa para justificar sua presença na casa de Lázaro. Júlia conta a Gui que Alex a abordou. Alex observa Júlia e Gui. Diana surpreende Stefany dormindo na cama com Léo.

A lei do amor

TV Verdes Mares, 21h25

Segunda-feira

Magnólia procura Ciro. Letícia e Tiago contam para Fausto que irão se casar. Tião reclama de Edu e Juninho para Helô e Yara. Vitória descobre que Ciro tem um caso com Beth. Salete vê tatuagem de Gustavo.

Terça-feira

Salete se desespera ao reconhecer a tatuagem de Gustavo. Beth reclama da quantia em dinheiro que Ciro lhe deu. Salete sofre por causa de Gustavo. Vitória revela a Magnólia que Beth é amante de Ciro.

Quarta-feira

Salete exige que Gustavo vá à Polícia. Salete descobre que a filha mais nova estava envolvida no assalto a seu posto. Jéssica confessa a Salete seu envolvimento com Fininho. Vitória e Augusto seguem Beth.

Quinta-feira

Ciro manda Magnólia se esconder de Beth. Salete se declara para Gustavo. Gustavo se despede de Suely. Salete encontra o bilhete de Gustavo. Mileide invade o SPA. Magnólia vê Fausto de pé.

Sexta-feira

Magnólia desmaia e Ana Luiza a socorre. Tiago e Letícia convidam Antônio para ser padrinho de seu casamento. Cidália explica a Flávia por que não quer mais vê-la. Tiago agride Tião.

Sábado

Tião rompe com Letícia. Misael apoia Flávia. Letícia questiona Tiago sobre o motivo de ele querer se casar com ela. Salete discute com Luciane. Beth descobre que Ciro e Magnólia são amantes