Acompanhe o resumo semanal das novelas

Destaques das novelas

Sol Nascente

A atitude de Dora (Juliana Alves) pode ser surpreendente para muitas pessoas inclusive para Tiago (Marcello Melo Jr). Afinal, quem é capaz de perceber que não há mais amor no casamento e deixar o caminho livre para o marido ser feliz? É o que faz a caiçara. Ao perceber que Tiago virou um amigo, Dora é sincera ao revelar seus sentimentos para o pescador e ainda o incentiva a investir em Yumi (Jacqueline Sato).

A Lei do Amor

O sentimento de Tiago (Humberto Carrão) por Letícia (Isabella Santoni) parece ter reacendido. Ele vai se declarar a ela (Humberto Carrão) e pedir para reatar o noivado. O jovem diz que se apaixonou novamente por ela e a pede em casamento. "Chega dessa história de primos, Lê... Cê sabe que a gente é mais do que isso! Eu quero reatar o nosso noivado!", diz. Eles se beijam, mas ela dá um toco e diz que não quer mais sofrer.

Malhação

TV Verdes Mares, 17h50

Segunda-feira

Bárbara exige que Toninho dê um jeito de afastar Ricardo de Joana. Martinha aconselha Juliana a prestar mais atenção em Jabá. Toninho se nega a falar o que sabe sobre Joana para Bárbara.

Terça-feira

Manuela afirma a Joana que quer conhecer Toninho. Tita reclama com Ricardo sobre o comportamento em relação a Joana e Toninho. Ricardo questiona se Joana tem medo de Toninho.

Quarta-feira

Joana despista Ricardo e afirma que não tem medo de Toninho. Gabriel vê Bárbara com Toninho e desconfia da namorada. Nanda ouve Lopes ironizando Rômulo. Joana confronta Toninho.

Quinta-feira

Joana garante a Toninho que descobrirá seu plano para lhe atingir. Krica se irrita com o assédio de Toninho. Cleyton exige que Toninho deixe o hostel. Giovane questiona Joana sobre os segredos de Toninho.

Sexta-feira

Joana confessa a Giovane que esconde uma história séria, que não tem coragem de contar. Toninho convida Bárbara para jantar. Toninho faz confissão à Joana e propõe que os dois se unam contra Bárbara.

Sábado

Não há exibição.

Sol Nascente

TV Verdes Mares, 18h20

Segunda-feira

Tiago e Yumi se beijam. Loretta pede ajuda a Ana para vender suas joias. Todos incentivam Mario a perdoar Loretta, e Vittorio conversa com o filho. Damasceno comprova o suposto álibi de César.

Terça-feira

Alice informa a Sócrates que transferirá a conta da Arraial Pescados para a administração de Felipe. Tanaka convida Mocinha para comemorar o Natal em sua casa. Alice decide se unir a Mario.

Quarta-feira

Alice e Mario conversam sobre as atitudes de César. Mocinha convence Tanaka a convidar César e João Amaro para o Natal em sua casa. Ralf presenteia Milena. Mario se reaproxima de Loretta.

Quinta-feira

Loretta se emociona com a aproximação de Mario. Mario sugere um nome para sua filha, e todos comemoram. Mocinha, César e João Amaro passam o Natal com a família de Tanaka e Alice.

Sexta-feira

César disfarça as ameaças contra Sirlene para Alice. Mario revela a Lorettaque desconfia do caráter de César. Dora e Tiago trocam juras de amizade eterna. Julia sente saudade de Wagner.

Sábado

Nuno aconselha Tiago a se declarar para Yumi. Tanaka questiona Alice sobre suas desconfianças com César. Tiago e Yumi declaram sua paixão um pelo outro. Mocinha e César juram vingança contra Tanaka.

Rock Story

TV Verdes Mares, 20h15

Segunda-feira

Léo, Néia e Lázaro comemoram ao saber que o CD de Gui estava no computador roubado. Chiara rejeita Júlia. Lázaro expulsa Gordo de sua casa. À Gordo, Gui acusa Léo de ter roubado a gravadora.

Terça-feira

Léo e Gui discutem. Yasmin reconhece o casaco de Léo na foto da pessoa que roubou a gravadora. Ao sacar o dinheiro para a cirurgia de Nelson, Júlia é reconhecida pelo gerente do banco como foragida.

Quarta-feira

Júlia consegue fugir do banco. Néia fica furiosa quando Diana insinua que ela pode ter sido a responsável pelo roubo na gravadora. Nicolau flagra Romildo e William tentando roubar a churrascaria.

Quinta-feira

Marisa reconhece Romildo e aproveita para impressionar Nicolau. Romildo e William conseguem levar o dinheiro da churrascaria. Lorena descobre os planos de Júlia para denunciar Alex.

Sexta-feira

Lorena combina com Alex uma forma de impedir que Vanessa entregue o depoimento à polícia. Romildo e William forjam um assalto para tentar roubar o pendrive de Vanessa. Léo pede Diana em casamento

Sábado

Diana aceita o pedido de casamento de Léo, deixando Néia e Lázaro furiosos. Gui não gosta de saber que Léo será padrasto de Chiara e Júlia fica com ciúmes. Júlia e Gui procuram Zac para o show no festival.

A lei do amor

TV Verdes Mares, 21h30

Segunda-feira

Magnólia e Tião trocam ofensas com Helô e Pedro. Fininho rouba o celular de Gledson. Tião é avisado de quando o novo atentado contra Fausto irá acontecer. Pedro invade o quarto de Magnólia.

Terça-feira

Pedro discute com Magnólia. Ana Luiza, Pedro e o delegado veem as imagens da câmera do escritório. Pedro pede a moto de Tiago emprestada Magnólia percebe Pedro a seguindo e arma uma armadilha.

Quarta-feira

Magnólia disfarça que notou Pedro a seguindo. Antônio conta para Tiago que ele beijou Letícia em Ilhabela. Fininho é descoberto pela Polícia e Pedro o reconhece. Tiago beija Letícia e pede para reatar.

Quinta-feira

Letícia não aceita o pedido de Tiago. Ciro exige que Magnólia lhe dê a senha do cofre da casa de Sílvia. Tiago tenta reconquistar Letícia. Pedro e Helô invadem a sala de Tião e encontram Magnólia com ele.

Sexta-feira

Bruno oferece ajuda médica para Fininho e ele recusa. Gustavo esbarra com Fininho. Jéssica conta sua história para Bruno. Ciro consegue abrir o cofre e vê que não tem nada. Ciro questiona Mag.

Sábado

Mag pede para conversar a sós com Ciro e o questiona. Mag conta que usou o dinheiro do cofre de Sílvia para a campanha de Hércules e se declara para Ciro. Magnólia vai até a casa de Silvia.