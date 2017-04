Acompanhe o resumo das novelas de hoje (31/12)

00:00 · 31.12.2016

Sol nascente

TV Verdes Mares, 17h25

Peppino vai à casa de Nanda. Felipe beija Sirlene, e César vê. Mario encontra Alice. Loretta comenta com Mario que Carol parece gostar de César. Tiago e Yumi declaram sua paixão um pelo outro.

Rock Story

TV Verdes Mares, 18h35

Diana aceita o pedido de casamento de Léo, deixando Néia e Lázaro furiosos. Gui não gosta de saber que Léo será padrasto de Chiara e Júlia fica com ciúmes. Néia contrata Stefany como diarista para seduzir Léo.

A lei do amor

TV Verdes Mares, 20h15

Mag (foto) pede para conversar a sós com Ciro e o questiona. Mag conta que usou o dinheiro do cofre de Sílvia para a campanha de Hércules e se declara para Ciro. Mag diz a Ciro que lhe devolverá parte do dinheiro, e ele comemora com Beth.