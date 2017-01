Acompanhe o resumo das novelas de hoje (31/01)

00:00 · 31.01.2017

Malhação

Tv Verdes Mares, 17h50

Ricardo e Joana se aproximam. Sula repreende Rômulo (foto) por não parar de falar em Nanda. Gabriel é derrotado por Giovane. Renato e Nanda se beijam. Giovane teme que Gabriel tenha facilitado sua vitória. Joana interfere na discussão entre os irmãos.

Sol Nascente

Tv Verdes Mares, 18h20

Mocinha furta o conteúdo da caixa misteriosa que Tanaka guarda em seu cofre. Sirlene (segunda foto) combina com a mãe de tirar Lucas de Arraial. César falsifica a assinatura de Alice na escritura da fazenda Mato Alto. Ralf e Damasceno descobrem pistas sobre o passado de César. Tanaka pede Mocinha em casamento. Alice defende Sirlene e dá um tapa em César.

Rock Story

TV Verdes Mares, 20h15

Léo desiste de um possível contrato com a gravadora de Diana. Gordo sugere que Gui componha uma música para a banda. Gui decide fazer um jantar para Júlia. Romildo e William entram no quarto de Alex, mas são abordados por um policial no momento da fuga.

A lei do amor

Tv Verdes Mares, 21h05

Ana Luiza não deixa Tiago ver Marina. Magnólia é obrigada a sair de casa e pede abrigo a Gigi. Ciro desiste de depor. Luciane descobre sobre Marina e decide contar para Tiago, que fica transtornado. Tiago marca um horário com Marina no SPA e Ruty avisa a Antônio.