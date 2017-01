Acompanhe o resumo das novelas de hoje (28/01)

00:00 · 28.01.2017

Sol nascente

Tv Verdes Mares, 18h30

Neide e Luzia tentam acalmar Alice. Chica e Quirino se casam. Alice pede perdão a Mario por não ter acreditado antes que Cesar poderia ser culpado pelas explosões. Felipe questiona Sirlene sobre Lucas.

Rock story

Tv Verdes Mares, 20h10

Lorena despista Júlia. Gilda comenta com Edith que pensa em comprar o salão de beleza. A plateia que assiste ao show da 4.4 vai ao delírio com a banda. Lázaro fica surpreso com o sucesso da 4.4.

A lei do amor

Tv Verdes Mares, 21h

Gustavo prepara um jantar romântico para Salete (foto). Pedro não entende o ciúmes que Helô tem de Laura. Tião ameaça Magnólia. Gustavo se recusa a se internar. Magnólia fica sozinha na igreja. Pedro faz proposta para Ciro. Elio fica apreensivo para receber o resultado do laudo da perícia sobre Marina e Isabela. Magnólia se desespera com a abertura do testamento de Fausto.