Acompanhe o resumo das novelas de hoje (27/12)

00:00 · 27.12.2016

Malhação

TV Verdes Mares, 17h50

Manuela (foto) afirma a Joana que quer conhecer Toninho. Lopes visita Rômulo antes da luta. Tita reclama com Ricardo sobre o comportamento em relação a Joana e Toninho. Jack se irrita com a desconfiança de Rômulo e Belloto. Jéssica e Nanda chegam para a luta de Rômulo.

Sol nascente

TV Verdes Mares, 18h25

Alice informa a Sócrates que transferirá a conta da Arraial Pescados para a administração de Felipe. Sócrates prepara sua saída do país. Lenita encontra Eulália e consegue o telefone da enfermeira Laís. Loretta aceita se divorciar de Vittorio. Mario afirma a Damasceno que conseguirá desmascarar César e pede ajuda a Wagner. Mocinha finge gostar da companhia de Tanaka.

Rock Story

TV Verdes Mares, 20h15

Léo e Gui discutem. Néia expulsa Gui e Gordo de sua casa. Yasmin (segunda foto) reconhece o casaco de Léo na foto da pessoa que roubou a gravadora. Yasmin pergunta se foi a mãe quem roubou a gravadora. JF demonstra preocupação quando os amigos postam o clipe da banda.

A lei do amor

TV Verdes Mares, 21h05

Pedro discute com Magnólia. Ana Luiza, Pedro e o delegado veem as imagens da câmera do escritório. Helô fala o que viu antes do atentado e Pedro acredita que a mandante do crime seja Magnólia. Tiago fica encantado com Letícia. Ana Luiza e Elio ficam juntos.