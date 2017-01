Acompanhe o resumo das novelas de hoje (27/01)

00:00 · 27.01.2017

Malhação

Tv Verdes Mares, 17h50

Joana (foto) pede um tempo para pensar no convite e se aconselha com Tânia. Lucas visita Martinha. Tita diz a Bárbara que pode atrapalhar Joana no concurso. Joana aceita o convite de Flávio.

Sol Nascente

Tv Verdes Mares, 18h20

A Polícia Federal vasculha os documentos da Arraial Pescados, e Mario alerta Tanaka. Durante seu casamento, Chica tem uma visão e garante a Alice que foi Cesar o autor da explosão das traineiras.

A lei do amor

Tv Verdes Mares, 21h10

Pedro (segunda foto) chora nos braços de Laura. Antônio convence Marina a conversar com ele. Gustavo é agressivo com Salete. Yara briga com Misael por causa de Silvia. Elio entra no quarto de Marina.

Rock Story

Tv Verdes Mares, 20h15

Diana avisa a Juca que Léo nunca mais se apresentará em suas produções. Lázaro oferece dinheiro para Marisa investigar a banda do filho de Gui. Nelson volta a cantar na churrascaria.