Acompanhe o resumo das novelas de hoje (25/01)

00:00 · 25.01.2017

Malhação

Tv Verdes Mares, 17h50

Ricardo avisa a Bárbara que Gabriel deve participar do campeonato Rei da Praia. Gabriel se reaproxima do irmão. Nanda comenta com Jéssica que se sente como se já conhecesse Renato.

Sol Nascente

Tv Verdes Mares, 18h25

Por ordem de César, João Amaro registra o momento em que seus capangas sabotam a exportação da Arraial dos Pescados para incriminar Alice. Alice e Mario (foto) marcam a data do casamento.

A lei do Amor

Tv Verdes Mares, 22h45

Todos choram a morte de Fausto (segunda foto). Ana Luiza avisa a Pedro que Ciro fugiu. Magnólia tem uma crise de riso ao saber da morte de Fausto. Helô obriga a Yara a revelar o paradeiro de Ciro. Ciro é presto.

Rock Story

Tv Verdes Mares, 20h15

Zac consegue fugir e Alex é preso pelos policiais. Gui consegue reaver parte do dinheiro roubado. O delegado avisa que o resultado da perícia constatou que o ladrão usou a chave para entrar.