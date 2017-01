Acompanhe o resumo das novelas de hoje (24/01)

00:00 · 24.01.2017

Sol Nascente

Tv Verdes Mares, 18h20

Cesar se prepara para viajar. Geppina (foto) desconfia das insinuações de Loretta sobre as crianças abandonadas na maternidade em que trabalhava. Mario e Cesar se enfrentam. Mocinha confronta Sinhá.

Malhação

Tv Verdes Mares, 17h50

Gabriel se enfurece com Caio. Renato se inscreve na academia e Nanda fica curiosa. Rômulo se aproxima de Sula. Júnior revela a Juliana e Jabá que Lucas é o pai do filho de Martinha.

A lei do amor

Tv Verdes Mares, 21h05

Todos ficam revoltados com as cenas de Magnólia com Ciro. Magnólia acusa Helô de forjar os vídeos contra ela. Fausto (foto) fica de pé e revela tudo o que sabe sobre o seu atentado.

Rock Story

Tv Verdes Mares, 20h15

Gordo (segunda foto) não aceita as desculpas de Laila e a expulsa de casa. Jorginho dispensa Laila. Nanda conta a Diana sobre a traição de Laila e a empresária resolve vingar o pai. Zac é imobilizado por Alex.