Acompanhe o resumo das novelas de hoje (23/01)

00:00 · 23.01.2017

Malhação

Tv Verdes Mares, 17h50

Martinha revela que Lucas (foto) é o pai de seu bebê, mas o rapaz não acredita. Bárbara insinua a Gabriel que Tânia convencerá Caio a indicar Giovane para o torneio, por causa de Joana. Jéssica confronta Lucas. Caio anuncia que quem disputará o Rei da Praia será Giovane.

Sol Nascente

Tv Verdes Mares, 18h20

Carolina aconselha Mario (segunda foto) a se casar logo com Alice, e o rapaz desconfia do comportamento da ex-namorada. Alice finaliza a relação com os investidores e comemora a retomada de Arraial Pescados para sua família. Tanaka e Mocinhanamoram e estão mais próximos.

Rock Story

Tv Verdes Mares, 20h15

Haroldo se emociona com o sucesso de Nicolau. Paçoca constata que as visitas ao canal da banda na internet estão aumentando. Yasmin gosta do olhar sedutor de Zac. Gordo pergunta a Laila sobre o estado de saúde de Nicole. Alex chora por ter perdido Lorena. Gordo flagra Laila com Jorginho.

A lei do amor

Tv Verdes Mares, 21h05

Fausto manda Pedro e Helô prepararem a exposição para desmascarar Magnólia. Augusto expulsa Magnólia do quarto de Vitória. Gigi ameaça analisar o DNA de Marina. Tiago e Letícia recebem notícias de Camila sobre Vitória. Tião faz um discurso em favor de Magnólia. Helô revela o vídeo de Magnólia e Ciro juntos.