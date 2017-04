Acompanhe o resumo das novelas de hoje (20/01)

00:00 · 20.01.2017

Malhação

TV Verdes mares, 17h55

Bárbara se vangloria por Gabriel, mas Joana diz que Giovane é quem pode representar a Forma no torneio. Ricardo termina o namoro com Tita e assume a paixão por Tânia. Krica decide marcar o batizado dos filhos sem falar com Cleyton.

Sol Nascente

TV Verdes mares, 18h25

Patrick e Damasceno sondam Mesquita sobre as atividades da Polícia. Mesquita confessa que está interessado em Loretta. Mocinha se abala ao descobrir que Tanaka jamais cobrou a dívida de Wladimir. Mario teme pela segurança de Alice.

Rock Story

TV Verdes Mares, 20h15

Diana (foto) acusa Gui de se afastar de Chiara por causa de Júlia. Gordo demonstra a Laila que está insatisfeito com as desculpas da namorada. Marisa reclama de estar sustentando Alex. Gui conta a Chiara sobre a gravidez de Júlia.

A lei do amor

TV Verdes Mares, 21h05

Vitória (foto) se desespera, foge, quase sofre um acidente e entra em trabalho de parto na rua. Ciro garante a Magnólia que não a ama mais. Vitória dá à luz e é levada para o hospital. Augusto afirma a Pedro que é o pai de Caio.

Dois Irmãos

TV Verdes Mares, 22h10

Omar sai de casa apressado. Yaqub chega. Omar volta transtornado e agride Yaqub. Zana procura Omar no porto e culpa Yaqub pelo que aconteceu. Nael relembra os conselhos de Halim.