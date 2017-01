Acompanhe o resumo das novelas de hoje (19/01)

00:00 · 19.01.2017

Sol nascente

Tv Verdes Mares, 18h25

Mario decide investigar a vida de César (foto). César diz para Alice que deixará Arraial por causa de seu amor por ela. Milena insiste para Loretta pedir desculpas a Nanda.

A lei do amor

Tv Verdes Mares, 21h05

Vitória se desespera com a chegada de Ciro, que finge não a conhecer diante de Sílvia. Laura chega ao Brasil. Ciro arma para que Vitória o flagre com Magnólia. Antônio vê Marina e acredita que é Isabela.

Malhação

Tv Verdes Mares, 17h55

Joana insiste que Léo melhorou após frequentar a academia e sugere que Mauro procure Andrea. Mauro revela a Joana que Léo não precisará de cirurgia. Stella pede desculpas a Joana e Júnior.

Rock Story

Tv Verdes Mares, 20h15

Júlia tenta convencer Alex a aceitar sua proposta dizendo que precisa do dinheiro para fugir do Brasil. Lázaro pede a Léo que reconsidere sua demissão. Os amigos de JF o criticam por ficar com Lia.

Dois Irmãos

Tv Verdes Mares, 22h10

Nael encontra Halim e tem dificuldade de convencê-lo a voltar para casa. Omar sofre. Halim se revolta ao ver Zana cuidando de Omar e desaparece novamente. Yakub prepara o projeto para um grande hotel.