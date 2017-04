Acompanhe o resumo das novelas de hoje (18/01)

00:00 · 18.01.2017

Malhação

Tv Verdes Mares, 17h55

Joana insiste que Léo melhorou após frequentar a academia e sugere que Mauro procure Andrea. Jabá, Juliana, Júnior e Lucas convencem Martinha (foto) a voltar para a escola. Stella se desculpa.

Sol nascente

Tv Verdes Mares, 18h25

Todos comemoram a união de Alice e Mario. Julia sente falta de Wagner. Sinhá e César se irritam com Mocinha, que pede menos violência no plano contra Tanaka. Tiago vê João Amaro e Dora se beijando.

A lei do Amor

Tv Verdes Mares, 21h05

Pedro alerta Marina sobre Mag. Mag afirma a Ciro que lhe dará dinheiro caso dê atenção à gravidez de Vitória. Yara confessa a Helô que tem ciúmes de Misael com Flávia. Ciro encontra Vitória na casa de sua mãe.

Rock Story

Tv Verdes Mares, 20h15

Léo acusa Lázaro de ter planejado o sequestro com Néia. Laila inventa uma desculpa pelo seu atraso no lançamento do DVD. Néia desmaia ao ser acusada por Léo.

Dois irmãos

Tv Verdes Mares, 22h10

Omar vê Laval ser agredido e levado preso por militares. Omar e Nael sofrem com a perda de Laval. Domingas abraça Yakub e Nael percebe uma intimidade entre eles. Zana manda Nael procurar Halim.