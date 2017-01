Acompanhe o resumo das novelas de hoje (17/01)

00:00 · 17.01.2017

Malhação

Tv Verdes Mares, 17h55

Stella (foto) se desespera por não conseguir falar com Léo e Joana estranha a falta de contato de Júnior. Belinha retira seu nome do abaixo assinado pela permanência de Alisson. Stella exige que Júnior se afaste de Léo. Martinha questiona preocupação de Jabá com seu filho.

Sol Nascente

Tv Verdes Mares, 18h25

Alice se emociona ao descobrir que Neide é uma caiçara e que Luzia fez o seu parto. Mario (segunda foto) presta depoimento ao policial sobre seu sequestro e o atentado contra Wagner. Luzia diz a Neide que Mario salvará Alice de um grande sofrimento. Carol incentiva Sirlene a continuar com Felipe. Loretta se insinua para Stefano. Mario retorna para Arraial e pede Alice em casamento.

Rock Story

Tv Verdes Mares, 20h15

Alex comenta com Romildo e William que estranhou o fato de Júlia impedir que Gui o atacasse. Gui se recusa a aceitar a ideia de Júlia de armar um flagrante para Alex. A pedido de Zac, Gui avisa a Augusto que a banda participará do comercial.

A lei do Amor

Tv Verdes Mares, 21h05

Tiago e Letícia se casam. Marina pede um emprego a Gigi. Tiago mostra a Letícia o portarretrato que recebeu, com a foto de Isabela. Ciro marca um encontro com Magnólia. Tião beija Magnólia. Tião arma para que Laura fique um mês no Brasil. Ciro ameaça Magnólia.

Dois Irmãos

Tv Verdes Mares, 22h05

Halim convoca Nael para ir com ele atrás de Omar. Os dois iniciam a busca pela cidade. Cid Tannus revela detalhes sobre a vida de Wyckham. Halim procura pelo filho nos bordéis. Pocu consegue uma pista sobre Omar. Nael obriga Halim a descansar. Yakub volta para casa.