Acompanhe o resumo das novelas de hoje (13/01)

00:00 · 13.01.2017

Malhação

Tv Verdes Mares, 17h50

Joana suspende Alisson. Stella reclama de Júnior para Joana e pede para a moça tomar conta de Léo. Alisson fala mal de Joana para Clara e Vera. Alisson incentiva Arthur e Belinha a fazer um abaixoassinado.

Sol Nascente

Tv Verdes Mares, 18h20

Alice decide ir para a Bahia com Ralf. Os policiais procuram por Mario no posto médico. Sirlene não consegue terminar com Felipe. Alice e Ralf contam para Lenita e Vittorio sobre o sumiço de Mario.

Rock Story

Tv Verdes Mares, 20h15

Gui comemora a notícia da gravidez de Júlia (foto). Lázaro conta a Ramon que boicotará a banda 4.4. Os policiais mostram para Néia, Diana e Léo o vídeo da câmera de segurança do caixa eletrônico.

Dois Irmãos

Tv Verdes Mares, 22h05

Halim acorrenta Omar ao corrimão da escada e sai de casa furioso. Zana cuida do filho. Yakub anuncia à família que vai para São Paulo e Lívia vai até sua casa. Omar se embriaga e difama Yakub para Zana.

A lei do amor

Tv Verdes Mares, 21h05

Fausto alerta Pedro sobre Magnólia. Salete leva Tião para ver Cidália. O vilão decide pagar a cirurgia de Cidália. Mileide questiona Augusto sobre sua ex-esposa. Magnólia queima os pertences de Beth.