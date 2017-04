Acompanhe o resumo das novelas de hoje (12/01)

00:00 · 12.01.2017

Malhação

Tv Verdes Mares, 17h50

Mauro orienta Stella a procurar Joana para o que precisar. Joana se apresenta para Léo. Arthur espalha para o colégio que Martinha está grávida. Tânia fica tranquila com o apoio de Jéssica, Belloto, Nanda e Jorjão a Joana. Martinha é expulsa de casa.

Sol Nascente

Tv Verdes Mares, 18h20

Neide encontra Mario e o leva para o posto médico. Carolina guarda seu dinheiro em um cofre no banco e deixa um bilhete para Alice. Ralf expulsa Mariano de seu estúdio. Sinhá manda Cesar terminar o namoro com Paula. João Amaro é preso. Cesar termina com Paula.

Dois Irmãos

Tv Verdes Mares, 22h05

Omar se atrasa para a escola e Halim se enfurece. Yakub resolve uma difícil equação no colégio e é elogiado pelo professor. Omar espanca Padre Bonislau, depois de ser castigado por ele. Padre Bonislau aconselha Yakub a deixar a cidade. Domingas dá à luz Nael. Omar volta para casa embriagado e Zana o acolhe.

Rock Story

Tv Verdes Mares, 20h15

Alex se esconde enquanto Marisa fala com Gui. Marisa exige explicações de Alex. Os bandidos forçam Néia a pegar dinheiro no caixa eletrônico. Laila recebe uma ligação e fica abalada. Lázaro demonstra interesse na banda de Zac. Júlia conta a Gui que está grávida.

A lei do Amor

Tv Verdes Mares, 21h05

Tião se enfurece com Flávia e Helô a protege. Jéssica conta para Salete quem é o pai biológico de Flávia. Flávia discute com Tião. Salete procura a filha. Helô leva Flávia para falar com Olavo. Salete tenta fazer um acordo com Tião. Ciro procura Yara.