Acompanhe o resumo das novelas de hoje (05/01)

00:00 · 05.01.2017

Sol Nascente

Tv Verdes Mares, 18h20

João Amaro se preocupa com a ordem de Cesar para sequestrar Mario. Loretta implora que Milena a acompanhe a uma festa em São Paulo. Alice tenta disfarçar a tristeza para Yumi. Gaetano briga com Tanaka. João Amaro aconselha Cesar a ter cuidado com Carolina. Carol tem uma crise de choro e Ana se preocupa.

Malhação

Tv Verdes Mares, 17h50

Joana explica a Tânia a situação que viveu em Morro Branco. Toninho se irrita com Bárbara. Tânia conversa com Sula. Jéssica e Martinha fazem o teste de gravidez. Clara se hospeda no hostel e Rômulo se preocupa.

A lei do amor

Tv Verdes Mares, 21h15

Ciro manda Magnólia se esconder de Beth. Vitória e Augusto ouvem a conversa dos dois. Tião sofre com a ausência da família. Pedro revela a Fausto que foi Magnólia, ao lado de Ciro ou Tião, quem encomendou os atentados contra ele.

Rock Story

Tv Verdes Mares, 20h15

Yasmin chega antes de Diana ao quarto do irmão e esconde Stefany no armário. Nicolau pede desculpas ao pai. Lorena destrata Alex. Chiara avisa a Diana que não irá morar com ela e Léo. Lázaro confessa a Néia que ama Diana. Alex, embriagado, insulta Júlia e depois a beija, pensando em Lorena.