Acompanhe o resumo das novelas de hoje (03/02)

00:00 · 03.02.2017

Não perca hoje

Malhação

TV Verdes Mares, 17h50

Tânia descobre que Lucas é o pai do filho que Martinha está esperando. Martinha conta a Luiza quem é o pai de seu filho e Lucas tenta se explicar. Lucas se enfurece com Martinha. Ricardo demite Joana e Bárbara da Forma.

Sol nascente

Tv Verdes Mares, 18h25

Sinhá tenta confundir Gaetano. Flavinha indica um detetive para encontrar a filha de Lenita. Alice encerra o contrato com Moreira. Mocinha devolve ao cofre os documentos que furtou de Tanaka. Patrick encontra Wagner.

A lei do amor

Tv Verdes Mares, 21h10

Tiago e Marina discutem. Magnólia reclama da hospitalidade de Padre Paulo. Luciane decide se mudar com a família para a Casa Leitão. Gigi oferece um emprego de vendedora para Magnólia. Tiago discute com Letícia. Marina faz massagem em Helô. Elio pega o resultado do exame de DNA. Augusto conta para Pedro que se encontrou com Ciro. Tião salva Magnólia.

Rock Story

Tv Verdes Mares, 20h15

Nicolau finge não se incomodar por Luana (foto) ter reatado com JF. Gui convence Diana a desistir de investigar Júlia. Diana descobre que Gordo venderá sua casa. Lázaro sugere que Léo compre a gravadora. Romildo e William entregam a Alex sua nova identidade. Léo diz a Diana que comprará a gravadora.