Acompanhe o resumo das novelas de hoje (03/01)

00:00 · 03.01.2017

Malhação

Tv Verdes Mares, 17h50

Joana comenta com Sula que deixará o Rio de Janeiro caso Toninho revele o segredo. Irene não se conforma de ter contado a verdade para Gabriel. Bárbara (foto) fica preocupada com as exigências de Toninho. Bárbara mente para Gabriel. Joana enfrenta Bárbara.

Sol Nascente

Tv Verdes Mares, 18h20

Carolina (segunda foto) garante a Mario que beijou Cesar porque se sente carente. Cesar afirma a Paula que Carolina o agarrou. Mario explica para Geppina e Gaetano o motivo de sua briga com Damasceno. Vittorio se declara para Lenita. Mario combina com Tato sua ida à Bahia para falar com Wagner. Alice desabafa com Lenita. Todos chegam para a festa de Ano Novo na casa de Tanaka.

Rock Story

Tv Verdes Mares, 20h15

Diana conta a Gui que Chiara deixou um bilhete e saiu de casa. Néia avisa a Stefany que ela deve seduzir Léo para Diana dar o flagra nos dois. Chiara vai para a churrascaria e Luizão leva a menina para a casa de Gui. Léo fica furioso ao descobrir que Zac está dando aulas para Yasmin.

A lei do amor

Tv Verdes Mares, 21h05

Salete se desespera ao reconhecer a tatuagem de Gustavo. Beth reclama da quantia em dinheiro que Ciro lhe deu. Magnólia afirma a Gigi que ficará com tudo o que é de Tião. Salete conversa com Padre Paulo sobre Gustavo. Vitória revela a Magnólia que Beth é amante de Ciro.