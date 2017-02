Acompanhe o resumo das novelas de hoje (02/02)

00:00 · 02.02.2017

Malhação

Tv Verdes Mares, 17h50

Renato se declara para Nanda. Tânia se preocupa com excesso de cuidado que Lucas tem com Martinha. Ricardo intercepta Tânia para saber de Joana. Começa o desfile de Joana e Bárbara. Joana encontra sua roupa destruída e Sula e Tânia a acalmam.

Sol Nascente

Tv Verdes Mares, 18h25

Patrick entrega uma indenização à família de Wagner. Hirô se recusa a falar para Tanaka sobre as condições da empresa. Ralf e Damasceno conseguem entrar na casa de Sinhá e se surpreendem com o que encontram no quarto de César.

Rock Story

Tv Verdes Mares, 20h15

Diana afirma a Gordo que eles precisam de Léo na gravadora. Gui termina sua nova música e todos ficam animados. Bianca ouve Lázaro ameaçar Léo e conta para um colunista de jornal. Nicolau pede para conversar com Luana.

A lei do amor

Tv Verdes Mares, 21h20

Tiago decide seguir Marina. Magnólia tenta convencer Sílvia a deixá-la morar em sua casa. Magnólia procura Salete. Tiago se impressiona com a habilidade de Marina na piscina e se convence de que ela é Isabela.