Acompanhe o resumo das novelas da semana

Malhação

Nos próximos capítulos, o público de Malhação terá mais uma novidade em cena: Jayme Matarazzo. Ele entra na temporada "Pro Dia Nascer Feliz" como Renato, professor do Dom Fernão, e promete fortes emoções ao lado de Nanda (Amanda de Godoi). "Estou muito feliz. Sempre foi um desejo meu passar por essa experiência de trabalhar em Malhação. Sempre achei que me faltava essa experiência", celebra o ator.

A Lei do Amor

O plano de Tião (José Mayer) para trazer Laura (Heloísa Jorge) ao Brasil dá certo e ela desembarca sem ter a ideia que é peça-chave de uma armadilha do empresário para separar Helô (Claudia Abreu), sua ex-mulher, de Pedro (Reynaldo Gianecchini). Tião sabe que Laura já teve um relacionamento com Pedro no passado e intui que não foi apenas mais um caso do velejador. Ela chega para trabalhar na empresa de Tião.

Malhação

Segunda-feira

Martinha revela que Lucas é o pai de seu bebê, mas o rapaz não acredita. Bárbara insinua a Gabriel que Tânia convencerá Caio a indicar Giovane para o torneio, por causa de Joana. Jéssica confronta Lucas.

Terça-feira

Gabriel se enfurece com Caio. Renato se inscreve na academia e Nanda fica curiosa. Rômulo se aproxima de Sula. Júnior revela a Juliana e Jabá que Lucas é o pai do filho de Martinha.

Quarta-feira

Ricardo avisa a Bárbara que Gabriel deve participar do campeonato Rei da Praia. Gabriel se reaproxima do irmão. Nanda comenta com Jéssica que sente como se já conhecesse Renato.

Quinta-feira

Joana chega para assistir ao jogo de Giovane e incentiva o namorado. Lucas tenta falar com Luiza sobre seu filho, mas Tânia o interrompe. Rômulo afirma a Sula que é apaixonado por Nanda.

Sexta-feira

Joana pede um tempo para pensar no convite e se aconselha com Tânia. Joana defende Ricardo para Tânia. Tita diz a Bárbara que pode atrapalhar a participação de Joana no concurso. Joana aceita o convite.

Sábado

Não há exibição.

Sol nascente

Segunda-feira

Carolina aconselha Mario a se casar logo com Alice, e o rapaz desconfia do comportamento da ex-namorada. Alice finaliza a relação com os investidores e comemora a retomada de Arraial para sua família.

Terça-feira

Cesar se prepara para viajar. Geppina desconfia das insinuações de Loretta sobre as crianças abandonadas na maternidade em que trabalhava. Mario e Cesar se enfrentam. Mocinha confronta Sinhá.

Quarta-feira

Por ordem de Cesar, João Amaro registra o momento em que seus capangas sabotam a exportação da Arraial Pescados para incriminar Alice. Alice e Mario marcam a data de seu casamento.

Quinta-feira

Louzada orienta que Argemiro tente localizar Wagner. Mocinha conduz as obras na nova casa de Sinhá e exige que o porão seja trancado. Tanaka confessa a Mieko que está apaixonado por Mocinha.

Sexta-feira

Sinhá e João Amaro comemoram a atuação de Cesar contra Alice. Tanaka visita Mocinha. Ralf comenta com Vittorio que teme que Lenita se descontrole por causa de sua filha. Flavia diz a Lenita que foi adotada.

Sábado

A Polícia Federal vasculha os documentos contábeis da Arraial Pescados, e Mario alerta Tanaka. Felipe questiona Sirlene sobre Cesar. Vanda encontra a carta de amor escrita por Nuno e se emociona.

Rock story

Segunda-feira

Terça-feira

Gordo não aceita as desculpas de Laila e a expulsa de sua casa. Jorginho dispensa Laila. Nanda conta a Diana sobre a traição de Laila e a empresária promete vingar o pai. Zac é imobilizado por Alex.

Quarta-feira

Zac consegue fugir e Alex é preso pelos policiais. Gui consegue reaver parte do dinheiro roubado. O delegado avisa que o resultado da perícia constatou que o ladrão usou a chave para entrar.

Quinta-feira

Gui tenta proteger Júlia. Lázaro comenta com Ramon que Marisa é a pessoa indicada para aproximá-lo da banda. Gui pede ao delegado que Júlia faça o reconhecimento de Alex. Yasmin beija Zac.

Sexta-feira

Diana avisa a Juca que Léo nunca mais se apresentará em suas produções. Lázaro oferece dinheiro para Marisa investigar a banda do filho de Gui. Júlia pergunta a Lorena como ela sabe sobre o assalto.

Sábado

Lorena despista Júlia. Lázaro propõe a Diana voltar a cuidar da carreira de Léo. Lázaro vai ao show da 4.4. Alex pede ao delegado um advogado para acompanhá-lo durante seu depoimento. 4.4 faz show.

A lei do amor

Segunda-feira

Fausto manda Pedro e Helô prepararem a exposição para desmascarar Magnólia. Augusto expulsa Magnólia do quarto de Vitória. Ciro chega para a exposição. Helô revela o vídeo de Magnólia e Ciro juntos.

Terça-feira

Todos ficam revoltados com as cenas. Salete aconselha Gustavo a se internar. Magnólia acusa Helô de forjar os vídeos contra ela. Fausto fica de pé e revela tudo o que sabe sobre seu atentado.

Quarta-feira

Todos choram a morte de Fausto. Ana Luiza avisa a Pedro que Ciro fugiu. Magnólia tem uma crise de riso ao saber da morte de Fausto. Helô obriga Yara a revelar o paradeiro de Ciro. Ciro é preso.

Quinta-feira

Mileide pede para Yara dar um recado a Helô. Ruty Raquel fala com Marina sobre Tiago. Antônio pede para conversar com Marina. Helô vê Tiago falando com Laura sobre Pedro. Laura encontra Pedro.

Sexta-feira

Pedro chora nos braços de Laura. Antônio convence Marina a conversar com ele. Gustavo é agressivo com Salete. Silvia não acredita na história de Vitória. Elio entra no quarto de Marina.

Sábado

Elio pega um livro de Marina com sua digitais. Vitória conta a Silvia que ela tem um neto. Gustavo volta para casa. Tião ameaça Magnólia. Magnólia se desespera com a abertura do testamento de Fausto.