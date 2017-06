A volta da lenda

00:00 · 08.06.2017

Talvez o papel mais famoso do ator Brendan Fraser no cinema tenha sido como Rick O'Connell, um explorador que viveu diversas aventuras na trilogia "A Múmia", lançada entre 1999 e 2008. Como Hollywood não deixa grandes franquias descansarem, agora é a vez de Tom Cruise enfrentar novos desafios em "A Múmia".

Com direção de Alex Kurtzman e produção de Chris Morgan, responsáveis por grandes sucessos de bilheteria, como "Transformers" e "Velozes e Furiosos", respectivamente, o novo filme conta também com Sean Daniel, produtor da trilogia anterior.

Sobre a ideia de retornar a esse universo, Kurtzman contou ao site Slashfilm suas motivações para aceitar o convite da Universal Pictures. "Ninguém criou um grande filme de monstro, um bom filme de monstro, com o tamanho e alcance que eu acho que vamos entregar neste filme. Na verdade, eu diria que o filme de brendan fraser foi um dos primeiros a fazer isso, de forma real, do ponto de vista do estúdio, onde investiram muitos dólares em uma história".

Trama

A nova aventura traz uma antiga princesa, interpretada por Sofia Boutella, cujo destino foi injustamente tirado dela. Embora esteja sepultada em segurança em uma cripta abaixo do deserto, a princesa é despertada nos dias atuais, trazendo com ela sua malevolência e terrores que desafiam a compreensão humana.

Tom Cruise interpreta Nick Morton que vai das deslumbrantes areias do Oriente Médio até labirintos escondidos sob a Londres de hoje para construir um novo imaginário de um mundo povoado por deuses e monstros.

O elenco de "A Múmia" ainda conta com a atriz Annabelle Wallis, os atores Jake Johnson e Courtney B. Vance, além do vencedor do Oscar Russell Crowe.