A jornada de uma família extraordinária

00:00 · 22.12.2016

Viggo Mortensenencabeça o elenco do elogiado drama familiar exibido no Festival de Cannes

O drama "Capitão Fantástico" mostra uma família não convencional que sai do lugar onde mora e tenta se adaptar ao mundo além das florestas da região do Pacífico-Noroeste.

O protagonista Ben Cash, interpretado por Viggo Mortensen, e sua esposa Leslie, papel de Trin Miller, criaram um paraíso para a família longe das cidades e da civilização.

Dentro de um espaço autossuficiente que eles mesmos construíram, Ben ensina seus seis filhos a sobreviverem na floresta e aplica uma rigorosa educação física e intelectual.

Mas, uma tragédia os obriga a retornar ao mundo exterior, os conceitos de paternidade são questionados e Ben se vê forçado a rever o preço que seus filhos estão pagando.

Matt Ross, roteirista e diretor de "Capitão Fantástico", diz que a história é uma análise das escolhas que os pais fazem para os próprios filhos. "Sou fascinado por todas as questões referentes à paternidade", diz.

"Ben desistiu do mundo exterior e de todas as suas ambições pessoais, e dedica sua vida a ser o melhor pai que acha que pode ser. A questão passa a ser: ele é o melhor ou o pior pai do mundo? Isso tudo que ele faz é péssimo ou maravilhoso?", questiona o diretor que usou experiências pessoais para contar essa história.