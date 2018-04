A grande família

00:00 · 27.04.2018

FOX, canal de maior audiência da FOX Networks Group no Brasil, traz de forma exclusiva ao país a segunda temporada de "This is Us" no dia 2 de maio, quarta, às 22h15, com a exibição de dois episódios por semana para emocionar os fãs.

A partir do dia 16 de maio, todos os episódios da segunda temporada estarão disponíveis no aplicativo da FOX, para assinantes do plano FOX+ e do pacote FOX Premium. No aplicativo, também é possível assistir aos episódios da primeira temporada, como e onde quiser.

Vencedor de prêmios Globo de Ouro, Emmy e SAG Awards, com a terceira temporada já confirmada, "This Is Us" explora toda a complexidade das relações humanas com uma narrativa que desafia os preconceitos sobre as pessoas que achamos conhecer bem.

Escrito e produzido por Dan Fogelman ("Crazy, Stupid, Love"), o 'dramedy' acompanha a história da família Pearson ao longo de décadas: desde Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore) como um casal jovem de pais nos anos 1980, até a vida adulta dos trigêmeos Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) e Randall (Sterling K. Brown).

Situada um ano depois do início da primeira temporada, a segunda começa comemorando o aniversário de 37 anos do trio de personagens.

Os três vivem momentos importantes em suas vidas: Randall discute com a esposa Beth (Susan Kelechi Watson) uma mudança que promete impactar toda a família, enquanto Kate começa a seguir uma nova antiga paixão.

Já Kevin tenta equilibrar as demandas de Hollywood com a sua vida amorosa.