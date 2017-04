A força do forró

00:00 · 25.01.2017 por Sérgio Ripardo - Repórter

Aviões do Forró se despede de Solange no Aterro da Praia de Iracema durante o "Encanta Ceará" nesta quinta-feira Márcia Fellipe tem show previsto para começar às 20h15, na quinta, no Aterro da Praia de Iracema

A TV Verdes Mares começa o ano de 2017 realizando uma festa em homenagem ao ritmo musical mais popular do Estado.

Nesta quinta-feira (dia 26), será realizada a quinta edição do show "Encanta Ceará", a partir das 18h, no Aterro da Praia de Iracema.

Haverá apresentação gratuita de 12 atrações -artistas e bandas dedicados às diversas vertentes do forró (pé de serra, das antigas, romântico, eletrônico e o "forró fusion", mistura com sertanejo, pop e pagode).

Os fãs que participarem do show vão ter a oportunidade de, no próximo domingo, após o programa"Big Brother Brasil", ver o show gravado no Aterro no Especial "Encanta Ceará", a ser exibido na tela da TV Verdes Mares.

"Em sua quinta edição, o Encanta Ceará já é um projeto vitorioso. A ideia é sempre valorizar os artistas cearenses ou aqueles radicados aqui, com raízes cearenses", diz Fábio Ambrósio, diretor de programação da TV Verdes Mares. O evento também será histórico: será a última apresentação da banda Aviões do Forró no Aterro da Praia de Iracema com Solange Almeida e Xand Avião, juntos. Após o Carnaval, ela parte em carreira solo.

"O Encanta Ceará é um dos eventos que eu mais admiro no Estado e no Brasil por valorizar o nosso forró", afirma Xand Avião, em conversa com o Zoeira.

A experiência de cantar no Aterro da Praia de Iracema, em clima de despedida de Solange, também traz uma carga emocional para o cantor.

"O Aterro é um caldeirão, aquele mar de gente. A gente se emociona", diz Xand, que promete uma hora de show com os maiores sucessos do Aviões do Forró.

Despedida

Sobre a saída de Solange da banda, ele diz que os fãs ainda lamentam a decisão, mas também manifestam apoio à nova fase de sua carreira.

"O carinho dos fãs duplicou desde o anúncio da decisão", conta o vocalista.

O primeiro show de Xand no Aviões sem a companheira está marcado para o dia 25 de março, em Natal (RN). No começo de março, também será lançado um novo disco, com cinco inéditas.

Ele quer gravar o primeiro DVD da nova fase da banda depois das festas juninas.

Novo visual

Além de comandar, sozinho, o Aviões do Forró, o músico também exibe um novo visual. Ele diz que perdeu 22 quilos, após o tratamento contra a obesidade (implantação de balão gástrico). Hoje Xand, que tem 1,68 de altura, está com 79 quilos. Ele também virou adepto dos exercícios físicos. "Pedalo e corro. Não gosto de musculação".

Para Xand, o forró não para de se popularizar no País e que o "Encanta Ceará" traduz esse momento positivo da cultura forrozeira.

Ele lembra que, há 15 anos, quando a banda começou, o forró era visto, no Sudeste e no Sul, como um gênero de música regional, mas que hoje o ritmo nordestino é cada vez mais admirado.

"Antes, achava-se no Sudeste que era música para ser consumida só no mês das festas juninas. Hoje, o forró é ouvido o ano inteiro, como o axé, o rock, o samba", nota.

Diversidade

O diretor de programação da TV Verdes Mares conta que o "Encanta Ceará" terá cinco telões, sendo três instalados no palco.

Entre as atrações, está a banda Indiada Buena, vencedora do Festival de Música da Juventude, em 2016. "Esta banda é extremamente talentosa", avalia Fábio.

Também sobe ao palco o sanfoneiro Sirano. O forró pé de serra também é representado pela banda Caninana do Forró.

Igor Guerra (ex-Conde do Forró) apresenta um repertório romântico. Hannah Vanessa, paraibana radicada no Ceará, também investe em melodias apaixonadas.

De Sobral, o cantor Avine Vinny vai animar com o hit "Tô Limpando Você da Minha Vida".

Emoção

Um momento de emoção será o show do sanfoneiro cego Guilherme Dantas, compositor que tem músicas cantadas por nomes como Wesley Safadão e Luan Santana.

"Guilherme tem uma grande história de vida: perdeu o pai muito novo, se dedicou a aprender música e virou hoje um grande instrumentista", comenta Fábio Ambrósio.

O diretor também destaca o bom momento da carreira da dupla Pedro & Benício, cujas músicas fazem muito sucesso na voz de Maiara e Maraisa, Henrique & Juliano e Marcos & Belutti.

Márcia Fellipe, Nathan Loketa, primo de Wesley Safadão, e Iohannes também representam as novas nuances do forró contemporâneo, que se mistura a outros gêneros de sucesso no gosto popular dos brasileiros.

Para chamar os artistas ao palco, foram escalados os apresentadores do "Se Liga", Niara Meireles e Daniel Viana, e Lívia Baral, do quadro "Encanta Ceará", do programa "Destaque VM".

Mais informações

"Encanta Ceará" com Aviões do Forró e outras 11 atrações musicais

Quinta (dia 26), das 18h às 0h30, no Aterro da Praia de Iracema. Grátis.