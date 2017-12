A família e o Natal

00:00 · 22.12.2017

Uma casa repleta de alegria, sonhos e muito amor. Lázaro Ramos começa o 'Lazinho com Você' deste domingo, dia 24, convidando o público para conhecer um pouco de sua família e seu lar às vésperas do Natal, e a refletir sobre o significado desta época do ano. Como é período de praticar o afeto e exercitar o perdão, o programa traz histórias movidas pelo amor.

Em Belo Horizonte, Lázaro precisa caprichar no sotaque mineiro para mostrar o amor de mãe no quadro "Me Representa". Mãe de quatro meninos, Sidneia trabalha fazendo marmita fitness e pede que Lazinho a ajuda e trazer o filho mais velho de volta para casa. O primogênito foi morar com a avó depois de uma briga com o pai.

Sonho

Já no 'Segue o Sonho', o apresentador vai até a Praça Mauá, no Rio de Janeiro, conhecer histórias de amor em diversas formas. Seis participantes com desejos variados - que vão de casar até partir em cruzeiro para achar um pretendente -, precisam escolher o sortudo entre eles que terá o sonho realizado.

Fabiana é a felizarda e, em apenas 24 horas, subirá ao altar para oficializar a união de dez anos com o amado.

Também tem música exaltando o amor paterno. O apresentador conhece os músicos Denilson Prata e Marcelo Calazans, pai e filho. Eles compuseram uma canção que ganha um vídeo especial no quadro "Clipa Aí".

Amor

Lázaro também parte pelas ruas do Brasil querendo saber do povo: "O que o amor deu e tirou de você?". Em época de Natal, o Papai Noel não fica fora do programa. Direto de Salvador, Lazinho traz um "Sitcom" com o ator Alan Miranda em um encontro inesperado com o bom velhinho, que chega oferecendo um emprego de ajudante de Papai Noel.

'Lazinho Com Você' vai ao ar aos domingos na Globo, depois da série 'A Cara do Pai', com apresentação do ator Lázaro Ramos, direção artística de Rafael Dragaud, direção geral de Daniela Gleiser e redação final de Elísio Lopes Jr.