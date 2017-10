A caixinha de Vanessa

00:00 · 13.10.2017 por Ingrid Coelho - Repórter

Um trabalho novo, diferente dos outros, mais fortemente ligado ao eletrônico e com percussão mais viva. É como a cantora Vanessa da Mata, que se prepara para voltar a Fortaleza neste sábado (14) em apresentação no Teatro do Shopping RioMar Fortaleza, descreve o seu mais novo xodó. Intitulada "Caixinha de Música", a turnê, fruto de CD e DVD - gravado na Casa Natura, em São Paulo - homônimos, parecem revelar uma Vanessa mais frenética e inquieta. "É um DVD diferente, porque ele já surgiu novo e não de uma turnê que já amadureceu", destaca a artista.

Com esse ar de renovação e após oito anos de seu último DVD, "Multishow Ao Vivo: Vanessa da Mata", ela revela que já estava "enjoada do antigo projeto". "A gente já estava enjoado daquele projeto. Já estão todos no YouTube", diz a cantora, que esteve na Capital cearense há pouco mais de um ano com o show intimista "Delicadeza".

Ressaltando que está se sentindo muito bem com o trabalho e visivelmente orgulhosa do novo projeto, Vanessa detalha que o DVD conta com músicas novas, duas releituras e outras novidades traduzidas em arranjos musicais.

Uma das canções que ganhou novos ares foi "Love Will Tear Us Apart", um clássico de Joy Division.

Além das novas roupagens, Vanessa trouxe para a sua caixinha a parceria do grupo musical "Baiana System" na faixa "Gente Feliz", lançada em agosto deste ano. Questionada sobre a possibilidade de outras parcerias ou planos para o futuro, a cantora revela que tem projetos, "mas que ainda são muito embrionários". "Nem a minha família sabe", diz ela quando o assunto são os planos para a vida profissional.

Público de Fortaleza

Empolgada quanto ao retorno para os braços dos fãs cearenses, Vanessa da Mata diz o que é que o Ceará tem de diferente: um público atento.

"Eu gosto muito. É um público atento, culto e que não é facilmente enganado. Hoje em dia tá cada vez mais difícil ver isso no Brasil", frisa a cantora, que caiu nas graças da Música Popular Brasileira (MPB) no início dos anos 2000. Um dos sucessos que a consagrou, "Ai ai ai", está confirmado no novo projeto. "'Ainda Bem', 'Amado', são músicas que vão estar lá, voltaram para o repertório", diz.

Testemunho

Inspirado nas mulheres fortes da vida da cantora, de acordo com ela, "Caixinha de Música" é "uma referência a mãe e tias que se traumatizaram com amores vilões". "É um testemunho de pessoas que voltaram a amar, que entenderam que isso era possível", revela.

Ela também destaca o atual momento político que o País vive e a sua relação com o DVD, que, segundo Vanessa, "tem um pedido de alegria". "É um pedido de alegria, um pedido de força e de luta. Ele não passa em branco diante de tudo isso que está acontecendo", diz, colocando a música "Gente Feliz" como prova disso.

"Ele (o projeto) reflete este momento que os brasileiros vivem, de revolta, de sensação de que todos estão mergulhados na sujeira, mas com a esperança, com essa coisa extremamente positiva. Cultiva a luta para mudar as coisas", arremata a artista.

Mais informações

Vanessa da Mata no Teatro RioMar

Sábado (14), às 21h, no Teatro RioMar (Rua Lauro Nogueira, 1500, piso L3 - Papicu). Ingressos: de R$120 a R$200. (3066.2000)