À beira do fim do mundo

00:00 · 16.12.2017

Paulo Betti foi um dos destaques de "O Fim do Mundo"

Vinte e um anos se passaram desde que "O Fim do Mundo" foi anunciado por Dias Gomes. A minissérie chega ao canal VIVA em 18 de dezembro, apresentando a história criada em 1996, com direção de Paulo Ubiratan e Gonzaga Blota.

Na época lançada como novela, a história é contada em 35 capítulos e apresenta os mais variados comportamentos da alma humana diante do medo. Tabacópolis é a cidade fictícia, no interior da Bahia, que vive da plantação do fumo e do turismo.

Joãozinho de Dagmar (Paulo Betti) é um paranormal que faz previsões certeiras sobre os moradores do local, sobretudo os políticos. Na porta de sua casa, fieis buscam a cura para todos os males. Apesar de desacreditado pela oposição, ele demonstra seus poderes mesmo à distância, entortando metais e transformando água em cachaça.

Tudo corre muito bem, no ritmo pacato da cidade de interior, até que Joãozinho prevê o fim do mundo. Com o fim do mundo se aproximando, cada habitante trata de realizar seus desejos mais secretos. Salve-se quem puder.

O VIVA conversou com alguns atores e atrizes que fizeram parte da trama e eles revelaram algumas coisas que fariam se só lhes restassem um dia. "Sairia catando lixo, uma forma de impedir o fim do mundo, me engajaria em todo tipo de manifestação que considerasse justa e não acreditaria de forma alguma em charlatães", disse Paulo Betti.

"Adoraria ver o fim de todas as guerras e de toda violência e queria ver uma nova consciência que trouxesse amor entre as pessoas e a paz entre todos", diz Bruna Lombardi, que interpretou Gardênia.