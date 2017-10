34 anos de Raça Negra

00:00 · 13.10.2017

Raça Negra se apresenta em Fortaleza e promete animar o público com sucessos de três décadas de carreira

O DVD chega em sua segunda edição, mas com uma diferente proposta. O primeiro contou apenas com participações de astros do pagode, enquanto a sequência traz também cantores do sertanejo e do forró, como Wesley Safadão, Bruno & Marrone, Xand Avião e Thiaguinho. "O projeto do DVD Amigos é exatamente esse, celebrar a música e a amizade, independente do gênero musical. Nós trouxemos amigos para registrar essa festa", explica Luiz Carlos, o vocalista do grupo, em entrevista ao Zoeira.

Carreira

O grupo iniciou na estrada em 1983, quando ainda eram apenas um trio. Foi só em 1991, já com sete integrantes, que lançaram seu primeiro disco e, até 2010, foi gravado pelo menos um em cada ano. Com isso, emplacaram os sucessos, que são ouvidos e cantados até hoje, como "Cigana", "Dono do Seu Beijo" e "Cheia de Manias".

Foi na década de 1990 que a banda viu sua explosão. Um dos pioneiros do pagode romântico no Brasil trouxe músicas que embalaram os churrascos e as festas em família, com seu suingue e sentimentalismo. Até hoje, os integrantes veem seus hits na boca do povo. Com a internet, os jovens reviveram esses sucessos e deram bastante repercussão nas redes sociais.

"A internet tem uma força muito grande, não há dúvidas. O público mais jovem também tem um carinho muito grande com a nossa música, então é natural que essa divulgação seja feita por eles nas redes sociais", afirma o cantor.

Polêmica

No entanto, a internet também tem seus malefícios. Em setembro deste ano, o grupo foi convidado para tocar no programa "Encontro com Fátima Bernardes" e Luiz Carlos fez algumas declarações sobre abuso sexual infantil, cujo tema era o abordado no dia, que tomaram uma proporção negativa nas redes sociais. "A internet acabou por dar voz a pessoas que buscam o lado negativo das coisas, a má interpretação virou moda. Eu sei o que falei e sei qual foi o sentido e não vou deixar me abalar", declara Luiz Carlos.

Gerações

Comemorando 34 anos de carreira, o grupo ainda faz sucesso em todo o Brasil com as diferentes gerações. "O que é mais interessante de ver hoje em dia é que nos nossos shows, tem público de todas as idades, gente que sabe todas as músicas e nos acompanha ao longo desses 34 anos de estrada", conclui.

De volta a Fortaleza, o grupo é sempre muito bem acolhido pelo público. "Fazer show em Fortaleza é sempre muito bom! O público é muito receptivo", reforça o vocalista.

Mais informações

I love Raça - Raça Negra

Sábado (14), às 22h, no Shopping Iguatemi (Avenida Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Ingresso: R$100 (inteira) e R$50 (meia) na arena; R$200 (inteira) e R$100 (meia) no frontstage e R$300 (inteira) e R$150 (meia) no lounge. (3241.5796)