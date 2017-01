2017 começa em clima de férias e alta estação

00:00 · 04.01.2017

Fortaleza começa 2017 em clima de férias, alta estação e com os points da cultura e do entretenimento cheios de novidades para moradores e turistas.

O Centro Dragão do Mar será palco de atrações de música, teatro, dança, cinema e artes visuais. No Cineteatro São Luiz, também há programação especial de férias.

Na agenda de estreias nas telonas, opções para todos os gostos: desde o aguardado desenho "Moana - Um Mar de Aventuras", em que a Disney apresenta uma nova heroína, até "Resident Evil 6", último filme da franquia baseada nos jogos de videogame.

No mundo das exposições, um dos destaques é a abertura da mostra "Raimundo Cela - um mestre brasileiro", que exibe obras do pintor sobralense, no MAC-CE.

Vão passar ainda pelos nossos palcos show de Nação Zumbi, Margareth Menezes, Karol Conka, festival Garage Sounds, entre outros.

Especial

Dia 6

Garage Sounds

Festival com mais de 12 horas de festa, que traz de São Paulo Bullet Bane e Hateen, além de bandas locais como Rocca (foto acima) e Minerva. Às 14h, na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua do Dragão do Mar, 81). Ingresso: R$ 40 e R$ 20 (meia). (99905.7219)

XI Mostra Estadual Ceará Natal de Luz

Terá apresentação de grupos de pastoril, boi, reisado, lapinha viva, presépio, bem como homenagem aos mestres Piauí e Pedro Boca Rica. Das 8h às 19h, na Praça do Ferreira. Grátis. (98871.4139)

Dia 7

Pré-Carnaval

O Pré-Carnaval já começa com ensaios técnicos dos blocos. A Unidos da Cachorra faz ensaio da bateria. Às 16h, na Rua Dragão do Mar, Praia de Iracema. Grátis. (98135.3399)

Dias 7 e 14

Circo de Todas as Artes

Com malabaristas, mágicos, trapezistas e palhaços, a tenda colorida do projeto Circo de Todas as Artes será erguida em dois bairros, que vão receber ações de cidadania e diversão com apresentações de artistas de circos da capital. Dia 7, das 9h às 17h na Praça Santa Cecília, no Bom Jardim (Rua Cel. Virgílio Nogueira com Rua Cel. João Correia, SN). Dia 14, das 9h às 18h30, no Poço da Draga (Rua dos Tabajaras, 110, Praia de Iracema). Grátis. (3444.6201)

Dia 17 a 22

VIII Mostra Petrúcio Maia

Vitrine da produção musical independente de Fortaleza, a VII Mostra de Música Petrúcio Maia terá diversas atrações como Danchá, Renegados, Caio Castelo, David Ávila, Gustavo Portela, Lidia Maria, LILT, Nayra Costa & Los Flenkys Boys, Nonato Lima, Plastique Noir, entre outras bandas. Também tocam os finalistas do I Festival de Música da Juventude: Indiada Buena, Nafandus, Projeto Acorde, Projeto Rivera, Fellipe Lustosa e Original Rap Cearense. Grátis. Horários a definir. Na Praça da Paz Dom Helder Câmara (antiga Praça 31 de Março), na Praia do Futuro. Grátis. (3105.1358)

Dia 26

Encanta Ceará

Com realização da TV Verdes Mares, o show Encanta Ceará levará atrações ao público na Praia de Iracema. Nomes já confirmados: Avine Vinny, Caninana, Guilherme Dantas, Hannah Vanessa, Igor Guerra, Iohannes, Marcia Fellipe, Nathan, Pedro & Benício e Sirano Sanfoneiro. Às 18h, no Aterro da Praia de Iracema. Grátis.

Show

Dia 6

Jonnatan Doll

Jonnatan Doll e os Garotos Solventes lança disco "Crododilo", em show. Às 20h, no Anfiteatro do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema. Grátis. (3488-8600)

Dia 7

Karol Conka

A cantora curitibana Karol Conka, do sucesso "Tombei", retorna à Fortaleza. A banda The Dillas também se apresenta. Às 23h, na Sunrise Brasil (Av. Clóvis Arrais Maia, 4461, Praia do Futuro). Ingresso: R$ 40 (pista) e R$ 70 (front). (99938.4647)

Selvagens à Procura de Lei

A banda cearense Selvagens à Procura de Lei apresenta seu terceiro álbum, "Praieiro". Às 21h, no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207 - Praia de Iracema). Ingresso: R$ 30 (promocional). (3453.1421)

Andread Jó

Andread Jó, nome do reggae cearense, lanç o disco "Andread Jó Ao Vivo". Às 20h, no Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81). Grátis. (3488.8600)

Dia 8

Shalon Israel

Cantor de reggae lança disco coletânea "Fonte em Terra Sagrada". Às 18h, no Anfiteatro do Dragão do Mar. (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

Dia 13

Edson Gomes e Jeremias

Edson Gomes, forte nome do reggae brasileiro, e seu filho Jeremias Gomes comandam show de reggae no DS Club (Rua Dragão do Mar, 308, Praia de Iracema), às 22h. Ingresso: R$ 30 (pista), R$ 60 (front), R$ 90 (camarote). (3093.6014)

Cidadão Instigado

Banda se apresenta na barraca Órbita Blue (Av. Clóvis Arrais Maia, 3849, Praia do Futuro), às 17h. (3453.1421)

Projeto Rivera

Banda Rivera faz show de lançamento do single "Ladrilhar", às 20h, no Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

Dia 14

Projeto "Esteban"

Show do Projeto "Esteban" do ex-baixista do Fresno, Rodrigo Tavares. Haverá participação de Caike Falcão e DJ Maurocca. Às 20h, no Let's GO! (Rua Almirante Jaceguai, 103, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 35 (pista, meia), R$ 50 (camarote, meia) e R$ 70 (meet e greet). (3093.6014)

Dias 14 e 15

Edson Cordeiro

O cantor Edson Cordeiro traz o show "The Counternainer", tocando estilos como a MPB, pop e dance. Dia 14 (18h e 20h) e dia 15 (17h e 19h). Na Caixa Cultural (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). (3453.2770)

Show

Dia 15

Laya

Radicada em São Paulo, a cearense Laya lança seu disco homônimo, às 20h, no Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

Dia 19

Di Melo

O pernambucano Di Melo apresenta o show do disco "O Imorrível". Às 20h, no Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

Dias 19 a 22

Margareth Menezes

Margareth Menezes mergulha nas referências da música nordestina. De 19 a 22 (quinta a sábado, 20h, e domingo, 19h), na Caixa Cultural (Av. Pessoa Anta, 287). Ingresso: R$ 10 (meia). (3453.2770).

Dia 20

Johnny Hooker

A turnê de despedida do show do disco "Eu Vou Fazer Uma Macumba pra Te Amarrar, Maldito!" promete uma noite histórica. Às 22h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500). Ingresso: R$ 30. (3231.9461)

Felipe Cazaux

O guitarrista bluseiro Felipe Cazaux apresenta o show "Never Go Down". Às 18h30, no Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454, Centro). Grátis. (3254.5542)

Danchá

Banda Danchá lança o single "Nêga", às 20h, no Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

Dia 21

Double You

Double You faz show no DS Club (Rua Dragão do Mar, 308, Praia de Iracema). Às 22h. Ingresso: R$ 40 (pista, meia), R$ 70 (front, meia) e R$ 90 (camarote, meia). (3093.6014)

Dia 22

Marília Mendonça, Maiara e Maraisa

A Festa das Patroas é o novo projeto de Marilia Mendonça e Maiara e Maraisa. Às 16h, no Estacionamento do Forró no Sítio (Estrada do Murara, 19, Eusébio). (98773.7330)

Daniel Groove

Daniel comemora novo disco "Romance pra Depois", em show, às 20h, no Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

Dia 26

Vitor Colares

Lançamento do disco "Eu entendo a noite como um oceano que banha de sombras o mundo de sol", às 20h, no Anfiteatro do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis (3488.8600)

Dia 27

Nação Zumbi

Banda faz homenagem aos 20 anos do álbum "Afrociberdelia". Às 20h, na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81). Ingresso: R$ 30 (meia). (3488.8600)

Dia 28

Lu D'Sosa

Arranjador Lu D'Sosa comemora 22 anos de música. Às 20h, no Anfiteatro do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 10 (meia). (3488.8600)

Dia 29

Tereza Cristina

Teresa Cristina apresenta canções de Cartola. Às 20h, no Teatro RioMar (Rua Des. Lauro Nogueira, 1.500, Papicu). Ingresso: R$ 120 (plateia alta), R$ 140 (baixa b) e R$ 160 (baixa a). (4003.1212)

Soledad

Cantora Soledad lança CD e faz show no Anfiteatro do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Às 19h. Grátis. (3488.8600)

Cinema

Dia 5

Passageiros

De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence. Durante uma viagem no espaço, dois passageiros são despertados 90 anos antes do tempo programado. Sozinhos, Jim e Aurora começam a estreitar o seu relacionamento. Entretanto, a paz é ameaçada quando eles descobrem que a nave está correndo um sério risco.

Moana - Um mar de Aventuras

De Ron Clements e John Musker. Moaniki é filha do chefe de uma tribo na Oceania, vinda de uma longa linhagem de navegadores. Querendo descobrir mais sobre seu passado e ajudar a família, ela resolve partir em busca de seus ancestrais.

Dia 12

Assassin's Creed

De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender e Marion Cotillard. Callum Lynch descobre que é descendente de um membro da Ordem dos Assassinos e, via memória genética, revive as aventuras do guerreiro Aguilar, seu ancestral espanhol do século XV.

Eu Fico Loko

De Bruno Garotti. Com Christian Figueiredo. Christian é pouco popular na escola e também não tem vida fácil em casa. Ele também é um cinéfilo que grava paródias de filmes para colocar na Internet. Aos poucos, ele decide usar as redes sociais para contar as suas histórias de vida.

Dia 19

La La Land - Cantando Estações

Damien Chazelle. Com Emma Stone. Ao chegar em Los Angeles, o pianista de jazz Sebastian conhece a atriz iniciante Mia e os dois se apaixonam perdidamente. Em busca de oportunidades para suas carreiras, os jovens tentam fazer o relacionamento amoroso dar certo enquanto perseguem fama e sucesso.

XXx - Reativado

De D.J. Caruso. Com Vin Diesel e Nina Dobrev. Xander Cage desiste de sua aposentadoria quando Xiang, um guerreiro alfa mortal, coloca suas mãos em uma arma indestrutível chamada de "Caixa de Pandora". Xander recruta os melhores soldados do mundo para destruir o vilão e paralelamente tem que enfrentar uma resistência formada por governos corruptos.

Os Saltimbancos Trapalhões - Rumo A Hollywood

De João Daniel Tikhomiroff. Com Renato Aragão. O Grande Circo Sumatra está em meio a uma grande crise financeira desde a proibição de animais em espetáculos. Barão, dono do circo, acaba aceitando fazer leilões de gado, comícios e outros eventos alternativos no circo. Didi e Karina, artistas do circo, estão infelizes com a situação e decidem montar um novo número e, assim, tentar atrair o público.

Dia 26

Resident Evil 6 - O Capítulo Final

De Paul W.S Anderson. Com Milla Jovovich. Sobrevivente do massacre zumbi, Alice retorna para onde o pesadelo começou, Raccoon City, onde a Umbrella Corporation reúne suas forças para um ataque final contra os remanescentes do apocalipse. Para vencer a dura batalha final e salvar a raça humana, a heroína recruta velhos e novos amigos.

Aliados

De Robert Zemeckis. Com Brad Pitt. Em uma missão para eliminar um embaixador nazista em Casablanca, no Marrocos, os espiões Max Vatan e Marianne Beausejour se apaixonam e decidem se casar. Os problemas começam anos depois, com suspeitas sobre uma conexão entre Marianne e os alemães. Max decide investigar o passado da companheira e os dias de felicidade do casal vão por água abaixo.

Max Steel

De Stewart Hendler. Com Andy Garcia. Max é um adolescente de 16 anos que, como todos da sua idade, está passando por um período de descobertas. Entretanto, as transformações na vida do jovem estão relacionadas aos incríveis poderes que ele descobre ter quando entra em contato com uma força extraterrestre.

Teatro

Dias 5, 12, 19 e 26

Meire Love

Três meninas de aproximadamente 12 anos vivem pelas ruas próximas à orla. Ao mesmo tempo que se esforçam para vender o corpo e ganhar algum trocado, elas sonham com um gringo apaixonado que as leve daquele lugar. Às 12h30 e às 16h, no Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454, Centro). Grátis. (3254.5542)

Dias 6, 7, 8, 13, 14 e 15

Whinderssson Nunes

No espetáculo "Marmininu", Whindersson diverte o público com esquetes bem-humoradas. Às 20h, no Teatro Riomar Fortaleza (Rua Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: R$70 (inteira) e R$35 (meia) na plateia alta; R$100 (inteira) e R$50 (meia) na plateia baixa B, e R$120 (inteira) e R$60 (meia) na plateia baixa A. (4003.1212)

Dias 6, 13, 20 e 27

Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro

O espetáculo conta a história de Natanael, um anti-herói que nasceu na periferia. Ele vive inserido num sistema de opressão e violência e, aos 18 anos, resolve entrar pra polícia militar. Às 16h, no Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454, Centro). Grátis. (3254.5542)

Dia 8

Quatro Patas

Com uma linguagem simples e educativa, o espetáculo traz para o público de forma bem humorada e atual uma abordagem sobre a dependência aos jogos eletrônicos. Às 17h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

Dias 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29

Prometemos Não Chorar - Um Musical de Classe

O musical cearense traz sucessos da música brega para contar história divertida. Sábados, às 20h, e domingo, às 19h, no Sesc Iracema (Rua Boris, 90 C, Praia de Iracema). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3252.3435)

Dias 9, 16, 23 e 30

Na Colônia Penal

A peça retrata o embate entre um oficial de justiça e um estrangeiro que chega à colônia para avaliar o sistema judiciário local. Às 19h, no Café Teatro das Marias (Rua Senador Almino, 233 A, Praia de Iracema). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3037.9437)

Dia 14, 15, 21, 28 e 29

As Aventuras de Dom Quixote

O musical é uma recriação teatral feita pelo Grupo Mirante a partir da clássica obra literária "O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha", de Miguel de Cervantes. Às 17h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3477.3033)

Dia 21

Máquina Fatzer - Diga que você está de acordo!

A fábula brechtiana se passa na I Guerra Mundial. Quatro soldados alemães tentam chegar a um consenso para cada decisão, em paródia à formação dos sovietes. Às 19h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

Dia 28

O Rei dos Pés Inchados

Inspirado na tragédia de Sófocles, "Édipo Rei", a peça é desenvolvida em forma de teatro de arena, com incursões da técnica dos atores-narrador. Às 19h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

Ceará Dando as Caras

Wellington Muniz, o Ceará, volta aos palcos com um novo espetáculo de humor. Às 21h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: R$100 (inteira) e R$50 (meia) na plateia alta; R$120 (inteira) e R$60 (meia) na plateia baixa B, e R$140 (inteira) e R$70 (meia) na plateia baixa A. (4003.1212)

Dia 30

Vagabundos

Uma coleção de histórias transformada em gestos, misturada com uma lista de músicas, composta por um coletivo de bombas e exposto em uma rua sem começo e sem fim. Às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3231.9461)

Exposição

Dia 17

Raimundo Cela

Será aberta exposição "Raimundo Cela- um mestre brasileiro", com retrospectiva do aclamado pintor. No MAC-CE (Museu de Arte Contemporânea do Ceará), no Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81). Grátis. (3488.8600)

A Arte da Lembrança

O MAC-CE recebe a mostra do Itaú Cultural "A Arte da Lembrança - A Saudade na Fotografia Brasileira", que reúne 123 obras, de 36 artistas, como Alcir Lacerda e o cearense Márcio Távora. Grátis.

Até fevereiro

Coleção Airton Queiroz

Exposição reúne 251 obras de nomes como Monet e Miró. No Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321). Grátis. Terça a sexta (9h-19h); sábado (10h-18h) e domingo (12h-18h). (3477.3319)