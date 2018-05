Prêmio Você Empreendedor chega a sua 6ª edição

14:37 · 09.05.2018 / atualizado às 15:17 · 10.05.2018

A sexta edição do evento acontecerá no próximo dia 16, no Teatro Celina Queiroz na Unifor, e premiará empresas cearenses que se destacaram no desenvolvimento econômico e sustentável de suas localidades.

A premiação será dividida em 3 categorias: Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP). As três empresas melhores avaliadas por categoria farão jus à premiação especial e as 10 melhores empresas por categoria receberão menção honrosa.

Após a premiação, será realizado um Bate Papo com Empreendedores, que contará com a participação de Rodrigo Viriato (Grupo Alice´s), Eduardo Aragão (Empório Delitalia) e Marcelo Azevedo (Banco do Nordeste).

Serviço

Prêmio Você Empreendedor

Data: 16 de maio de 2018

Horário: 19h

Local: Teatro Celina Queiroz – Bloco T do campus da Unifor (Av. Washington Soares, 1.321)

Mais informações: Escritório de Gestão, Empreendedorismo e Sustentabilidade (EGES) da Unifor | (85) 3477-3298