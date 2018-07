Alto impacto

05:00 · 10.07.2018

Gisele Antenor

Quem vive no Brasil conhece a realidade do sistema de saúde e sabe quantos problemas o País enfrenta nessa área. Mas os desafios do setor, inclusive em outros países, podem representar um celeiro de oportunidades para empreendedores. No Ceará, iniciativas como a do ICCBIOLABS fomentam o empreendedorismo no mercado de saúde, contribuindo para o desenvolvimento de startups. “O ICCBIOLABS é um Hub de inovação voltado para o desenvolvimento de tecnologias e soluções avançadas para o mercado da saúde”, afirma a cofundadora e gestora Gisele Antenor.

Graças ao trabalho do Hub, mais de 1.500 pessoas foram impactadas desde 2017, participando de eventos e ações de empreendedorismo em saúde. “Hoje, temos no nosso portfólio cinco startups, com diversas soluções na saúde: aplicativo de procura de medicamentos mais baratos e próximos, software de controle de infecção hospitalar, software de gestão de residências médicas e de casos clínicos, digitalização de exames de imagem com acesso em tempo real e à distância, desenvolvimento de equipamentos médicos e impressoras 3D de alta resolução”, elenca Gisele Antenor.

Para a gestora, o setor de saúde tem muito potencial para crescer, mas ainda é pouco explorado por empreendedores. “É um ‘oceano azul’, com um mercado gigantesco e com diversos fundos de investimento do mundo inteiro cheios de recursos e com interesse de investir e entrar no mercado brasileiro”, observa.

Se por um lado é um mercado cheio de oportunidades, por outro, é também um grande desafio. “Empreender na área de saúde ainda é um grande desafio, por ser um mercado bastante regulado, necessitar de investimentos significativos para escalonamento do produto e, principalmente, necessitar de ambientes reais para validação das soluções, ou seja, a curva inicial de desenvolvimento e validação é um pouco maior do que a de outros mercados. Em compensação, o prêmio geralmente é melhor”, opina Gisele Antenor.

APOIO

O ICCBIOLABS foi concebido e é gerido pelo Instituto do Câncer do Ceará (ICC), com a aceleradora Wave Accelerator e a consultoria de inovação Táquion. O hub reúne programas de aceleração para empreendedores e startups, iniciativas educacionais como a Pós-Graduação em Healthdesign – planejamento, desenvolvimento e lançamento de soluções para a saúde –, para pessoas que querem empreender na saúde, e espaço de coworking para realização de eventos, trabalhos e momentos de compartilhamento de ideias e networking.

“Temos como objetivo apoiar empreendedores a desenvolver e alavancar negócios e soluções avançadas com foco na melhoria da qualidade de vida do ser humano. Fazemos isso através de programas de especialização, aceleração de startups, espaço físico de coworking, eventos e iniciativas educacionais. Tudo isso, dentro do Hospital Haroldo Juaçaba, do Instituto do Câncer do Ceará”, complementa Gisele Antenor.

O hub possui programa de pré-aceleração HealthTech (que oferece mentorias, conexões e estrutura para empreendedores tirarem ideias da área da saúde do papel), e programa de aceleração, para empreendedores tirarem as ideias do papel e levar startups do ponto 0 ao ponto 1 na evolução de uma solução ou negócio para área da saúde. “Buscamos empreendedores comprometidos em resolver problemas da saúde com soluções inovadoras e escaláveis, com impacto nacional e internacional. Essas soluções podem ser de diferentes áreas: Tecnologia da Informação e Comunicação, biotecnologia, hardware, inteligência artificial, dentre outras”, informa Gisele Antenor.