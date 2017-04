Variáveis genéticas da obesidade

00:00 · 07.01.2017

Por que pacientes obesos submetidos à mesma dieta ou intervenção cirúrgica apresentam respostas diferentes ao tratamento? Esta é uma das questões que serão respondidas a partir da pesquisa desenvolvida pelo Laboratório de Estudos em Nutrigenômica (LEN), vinculado à Faculdade de Medicina (Ribeirão Preto) da Universidade de São Paulo (USP). O estudo conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo.

O objetivo é identificar as variáveis genéticas envolvidas nos processos de perda de peso, gasto energético e alteração na composição corporal em pacientes obesos (submetidos à cirurgia bariátrica ou a dietas).

Etiologia e fatores

Segundo a professora Carla Barbosa Nonino, coordenadora do LEN e do grupo de estudos, "são diversos os fatores envolvidos na etiologia da obesidade, sendo a genética um deles. Estamos, ainda, descobrindo as peças de um quebra-cabeças complexo, ou seja, estudando genes relacionados com a obesidade".

No futuro, explica, "poderemos usar esse conhecimento de uma forma integrada para desenvolver tratamentos personalizados e novos medicamentos".

Até o momento, a pesquisa tem como foco a família das proteínas desacopladoras (UCPs), moléculas encontradas na membrana interna das mitocôndrias que participam na regulação do gasto energético, termogênese, metabolismo dos ácidos graxos livres e diminuição das espécies reativas de oxigênios.

"Já se sabe que a UCP1 é expressa no tecido adiposo marrom, enquanto a UCP2 e a UCP3 estão em vários tecidos, incluindo o adiposo branco e a musculatura esquelética", diz Nonino.

Em um estudo, o grupo observou dois polimorfismos no gene codificador da UCP2 e mostrou que eles podem servir como biomarcadores de perda de peso após a cirurgia bariátrica. A investigação aconteceu no doutorado de Carolina Ferreira.

"Os resultados indicam que os indivíduos com o alelo mutado para ambos os polimorfismos apresentam maior perda de peso cerca de um ano após o procedimento cirúrgico, mesmo depois de ajustado pela ingestão alimentar e pela prática de atividade física", descreveu a pesquisadora Nonino.