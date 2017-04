Uso deve ser avaliado por médico

00:00 · 28.01.2017

O ginecologista Leonardo Bezerra faz a ressalva que há um grupo de mulheres com contraindicação ao uso de anticoncepcional. "Como aquelas que estão com câncer de mama, ou que tiveram fenômeno trombótico recente ou as que têm qualquer tipo de câncer que possa crescer com estímulo de estrogênio, como câncer de útero, melanoma?", exemplifica.

O médico explica que todas essas pacientes devem ser prontamente avaliadas e orientadas para uso de outros métodos. "Falar exclusivamente dos perigos da pílula pode ter um efeito danoso para o uso do medicamento, uma vez que constitui um dos métodos mais efetivos de contracepção e, apesar dos riscos, ainda é um dos mais seguros", defende.

Bezerra diz que a orientação do uso da pílula deve ser feita por profissionais capacitados. "Uma vez que você obtém a opinião de alguém que teve o efeito colateral, um prejuízo a sua saúde, essa visão vai estar enviesada e não fundamentada na evidência científica do quão este evento pode ocorrer na população como um todo. Claro que um evento trágico que acomete uma pessoa, um grupo social ou um tipo particular de paciente é extremamente danoso para aquele ser, mas isso não quer dizer que possa ser completamente aplicado a toda a população".

O anticoncepcional, ainda de acordo com o Dr. Leonardo, traz uma série de benefícios além da contracepção. Ele cita vantagens estéticas, associadas a melhora de oleosidade da pele, da acne e dos fatores relacionados ao hiperandrogenismo, ou seja, ao excesso de hormônios masculinos que culmina no aumento de pelos e alteração da pele. O ginecologista reforça que pílula é um dos principais elementos para corrigir, adequar e controlar o ciclo menstrual. "Mulheres que têm ciclos menstruais muito intensos, que chegam a ter anemia, inclusive, se beneficiam com o uso do anticoncepcional. Todas essas vantagens estão associadas e se somam à capacidade de contracepção", reforça.

O médico faz questão de ressaltar, por fim, que fenômenos tromboembólicos são extremamente raros. "Pra você ter ideia, o risco é tão pequeno que não é orientação da Organização Mundial da Saúde que se faça pesquisa de alteração sanguínea".