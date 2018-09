Tratamento de acupunturiatria nos hospitais

00:00 · 22.09.2018

"Quando você faz um ponto de acupuntura, o cérebro responde para todas as regiões do corpo", afirma o psiquiatra Agamenon Honório ( Foto: Saulo Roberto )

Embora seja oferecido pelo Sistema Único de Saúde desde 1988, em conformidade com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, o serviço de acupunturiatria ainda é disponibilizado, em maior escala, no âmbito privado.

Em Fortaleza, quatro unidades da rede pública de saúde do Estado realizam atendimentos, contudo, a maioria para os pacientes internos: Hospital Geral César Cals, Hospital Infantil Albert Sabin e Hospital Geral de Fortaleza, além do Hospital Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará (UFC).

No caso específico do Hospital César Cals, são assistidos tanto os pacientes internados como o público em geral. No período de janeiro a julho deste ano, foram atendidas 944 pessoas. As sessões são realizadas em ambulatório, nas tardes de terça, quinta e sextas-feira.

Expansão

Dr. Fernando Genschow lembra que a inclusão da acupunturiatria no SUS ocorreu durante sua primeira gestão à frente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, em 1988. Desde então, o uso dessa terapia milenar originária da China expandiu bastante no ocidente.

A obrigatoriedade de o acupunturiatra ser graduado em medicina é uma evolução significativa no sentido de consolidar a especialidade no Brasil.Estima-se que existam cerca de 3.600 mil médicos registrados como especialistas na área junto ao Conselho Federal de Medicina. Para tanto, é necessária uma carga de 60 horas semanais. A Residência Médica é oferecida apenas no Brasil e na China.

A acupunturiatria trata com sucesso várias patologias, doenças dos sistemas musculoesquelético, respiratório, neurológico e digestivo, além de auxiliar no tratamento da depressão, obesidade e do estresse e também algumas afecções dermatológicas.

Fique por dentro

Práticas complementares

Recursos terapêuticos complementares como psicoterapia, atividade física, arte terapia e massoterapia, que possuem aplicação comprovada, também são indicados para tratar a depressão, afirma o Dr. Joel Porfírio Pinto, presidente da Sociedade Cearense de Psiquiatria (Socep) e professor do curso de Medicina da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Sobre o acesso da população ao tratamento da depressão (nos estágios leve, moderado e grave), Dr. Porfírio esclarece que melhorar o atendimento na atenção primária de saúde está entre os desafios.

Outro é o de dotar todos os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) de estrutura psiquiátrica e solucionar a questão do vínculo empregatício de médicos, garantindo, assim, a continuidade nos tratamentos.

Também é preciso haver uma maior interação entre a presença de médicos psiquiatras nos hospitais gerais. Para exemplificar, o presidente da Socep cita a ausência de uma equipe clínica nos hospitais para assistir um paciente com esquizofrenia e que apresenta insuficiência renal. "Onde ele será internado?"

O compromisso social do médico psiquiatra está em fornecer informações corretas, cobrar das autoridades a melhoria no atendimento para a população, e compartilhar os conhecimentos de psiquiatria com os médicos que atuam na atenção primária.

Dr. Joel Porfírio está à frente da XL Jornada Cearense de Psiquiatria e do XVIII Encontro Cearense de Residentes e Ex-Residentes de Psiquiatria, eventos que acontecem de 26 a 29, no Hotel Sonata de Iracema.