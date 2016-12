Técnica se consagra como recurso estético

00:00 · 24.12.2016

Queloides, olheiras, cicatrizes de acne e melasma estão na lista dos problemas tratáveis e a melhora pode ser visível, em média, entre quarto a cinco sessões

Exercícios, academia, cuidados com o corpo e alimentação ganham mais espaço na vida das mulheres, principalmente no período de férias e fim de ano.

Outra alternativa para quem deseja curtir o Carnaval em forma é a acupuntura. Segundo a médica acupunturista Dra. Maria Assunta Y. Nakano, o método tem sido aliado para tratamentos estéticos na pele e no corpo. "Além de promover equilíbrio físico e mental, a técnica milenar da medicina chinesa também combate alguns males como, por exemplo, rugas, acne, gorduras localizadas e flacidez", afirma a acupunturista.

Leves e moderadas

No corpo ou no rosto, quando as alterações são leves, os resultados das aplicações podem ser visualizados logo na primeira sessão. Já nos diagnósticos moderados são necessárias, em média, até cinco sessões para que a pessoa comece a perceber o efeito.

O reconhecimento da acupuntura como alternativa de tratamentos alopáticos cresce a cada dia e dados estimam que, a cada ano, 150 médicos graduam-se na especialidade. E os benefícios da técnica milenar não param por aí.

Denominada de acupuntura estética, o procedimento pode tratar qualquer tipo de alteração na pele, em grau leve a moderado, sendo a melhor indicação na prevenção, principalmente do envelhecimento de pele, celulites, estrias, queloides, olheiras, cicatrizes de acne, melasma, entre outros.

Vantagens

"A acupuntura na estética é uma ferramenta complementar aos tratamentos tradicionais. Apesar de ser um procedimento invasivo, não ocorre a introdução de substâncias estranhas ao organismo, tendo como efeito adverso o hematoma e contraindicação da eletroacupuntura para quem usa marca-passo", explica.

Nas rugas faciais e flacidez, o processo se inicia com avaliação dos músculos acometidos por meio de técnicas de sedação e tonificação dos músculos e da pele para estimular os fibroblastos a produzirem colágeno e elastina.

No caso de gorduras localizadas, a técnica de sedação ajuda a dissolvê-la, e a de tonificação com pontos motores melhora a circulação, assim como a tonificação dos músculos e da derme. "Além disso, o tratamento libera endorfinas, que geram a sensação de bem-estar geral", complementa Dra. Maria Assunta.

Ação e reação

Para a médica, todos os tratamentos realizados com o método visam, em primeiro lugar, o equilíbrio energético e posteriormente a atuação localizada de cada alteração.

Existem comprovações de que a acne está relacionada a alterações hormonais, principalmente as ligadas ao hormônio masculino e outros andrógenos como os da glândula suprarrenal. O excesso de testosterona acarretará na erupção acneiforme, assim como os hormônios da suprarrenal também.

Já na medicina chinesa há importantes evidências, clínicas e de observação, de que, a alimentação regrada, na qual a pessoa evita o consumo de alguns alimentos ricos em gordura, melhora consideravelmente a erupção acneiforme.

Rugas da face

Quando a técnica é destinada ao tratamento das rugas expostas na face, a Dra. Maria Assunta diz ser necessário falar do acometimento de todos os órgãos internos trabalhados na medicina chinesa. "Isso porque o problema está relacionado com o envelhecimento intrínseco, fatores individuais e internos", revela.

Este envelhecimento também pode ser agravado por fatores extrínsecos externos. Tanto no envelhecimento intrínseco ou extrínseco, a tonificação, principalmente do Shen (Rins), é muito importante, pois ele armazena a vitalidade do indivíduo.

Gordura corporal

Para tratamentos corporais é necessário utilizar a técnica da tonificação dos pontos motores, sedação de nódulos e gordura localizada. "No caso da tonificação dos pontos motores, o que obtemos é uma melhora da tonicidade da pele, dos músculos e da circulação energética para a região e firmeza da pele e músculo pela regeneração e rejuvenescimento dessas estruturas trabalhadas", complementa.

Embora a acupuntura seja uma técnica milenar, o avanço tecnológico e os novos procedimentos por ela adotados têm trazidos bons resultados estéticos para tratamentos de gordura localizada e diminuição de peso. A aplicação do método também melhora parâmetros como, por exemplo, a hiperglicemia e hipercolesterolemia (taxas elevadas de colesterol) com redução da gordura branca abdominal.

"No entanto, há casos como obesidade que a acupuntura deve ser acompanhada de tratamento dos fatores emocionais envolvidos, com a técnica de mobilização do Qi mental", aconselha a médica acupunturista Dra. Maria Assunta.