Sempre com moderação

O sabor agradável a quase todos faz com que o chocolate seja consumido em todas as épocas do ano. Na Páscoa, então, essa busca se torna mais voraz, e o potencial calórico desse doce é quase sempre colocado de lado. Seja branco, ao leite ou amargo, quando consumido em porções acima das indicadas, potencializa o acúmulo de colesterol ruim (LDL) no sangue.

Cada 20 gramas de chocolate possui cerca de 140 calorias, o que seria o ideal para uma dieta equilibrada. "Em datas festivas como essa, as pessoas consomem, no mínimo, 100g de chocolate/dia, o que já representa 700 calorias, mais que o triplo aceito. É preciso evitar exageros sempre", diz a gerente do Serviço de Nutrição do Hospital do Coração (HCor), Rosana Perim.

Teor calórico

O chocolate meio amargo possui menos calorias e boa quantidade de antioxidantes, a exemplo dos flavonoides, cuja ação inibe o acúmulo de LDL no sangue. "Nas quantidades que são positivas para saúde, o meio-amargo está associado a grandes concentrações de açúcar e gordura dietética. A moderação previne a obesidade e os riscos de doenças cardiovasculares e metabólicas", pontua o professor da Universidade Estadual do Ceará e membro da Equipe Vitallix, Abelardo Moreira Lima Neto.

Uma barra de 30g de chocolate amargo fornece 150 calorias e tem de 70% a 90% de cacau. Já o meio amargo (40% a 60% de cacau) faz bem ao organismo, embora deva ser uma opção secundária, por conter mais açúcar do que o amargo. A versão ao leite possui um teor de cacau de 30% a 40%, enquanto o branco é composto por manteiga de cacau, açúcar, leite e gordura saturada. Em quantidades elevadas, os dois tipos podem ser prejudiciais à saúde.

Zero, light e diet

A Associação Brasileira de Nutrição indica 20 gramas de chocolate escuro por porção (máximo de 100g semanais). No entanto, o consumo do chocolate deve ser associado a hábitos saudáveis. "A prática regular de atividade física e dieta balanceada, recomendada por um nutricionista, é essencial", explica Abelardo.

É preciso atentar para as informações nutricionais que estão nos rótulos dos chocolates light e diet. O primeiro possui redução de, no mínimo, 25% de algum ingrediente em relação ao chocolate convencional, enquanto o tipo diet indica a restrição de algum nutriente, que nem sempre diz respeito ao teor de açúcar.

Outra alternativa são os chocolates zero, que têm um composto totalmente retirado (açúcar, gordura ou lactose). A professora do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Ceará (UFC) Andréa de Aquino recomenda esse tipo para dietas especiais, a exemplo das adotadas por pessoas que apresentam intolerância à lactose.

"O chocolate ser denominado 'zero' não significa que contenha menos calorias do que as outras versões. É importante que o consumidor observe as informações nos rótulos, como a lista de ingredientes. Todos os tipos de chocolate são calóricos", diz Andréa de Aquino, que é Doutora em Engenharia Química.

Doce demais

A Pirâmide Alimentar Brasileira recomenda, no máximo, uma porção diária de açúcares, ou seja dois quadradinhos de chocolate ao leite. A nutricionista do Hospital de Messejana Renata Belizário lembra que "caso haja a ingestão de outra porção de doce no mesmo dia, como duas colheres de sopa de açúcar comum no suco de frutas, essa porção já terá sido consumida".

O consumo desenfreado de açúcares pode trazer malefícios ao corpo e à mente. "Pode prejudicar flora intestinal e reduzir a produção de hormônios relacionados ao prazer e à resistência à insulina e ao diabetes", descreve. Segundo Renata, deve-se preferir os açúcares que não passaram por maior processamento industrial ou refinamento (como o orgânico integral, o demerara e o mascavo), que preservam melhor seus micronutrientes.