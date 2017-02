Saúde respiratória em alerta no 'volta às aulas'

00:00 · 04.02.2017 por Jacqueline Nóbrega - Especial para o Vida

Para blindar os filhos contra essas ameaças, que se acentuam durante o ano letivo, vale fazer um check-list de cuidados e pedir dicas ao pediatra ( Foto: Thiago Gaspar )

A volta às aulas é o início de um novo ciclo de aprendizado para as crianças, mas também um momento de apreensão dos pais com a saúde dos filhos, já que, no ambiente escolar, é comum que haja propagação de algumas doenças. De acordo com a Dra. Maura Neves, otorrinolaringologista do Hospital da Universidade de São Paulo, pequenos de 1 a 3 anos de idade podem apresentar cerca de cinco a 11 infecções virais de via aérea superior ao ano.

A profissional ainda explica que o calor, clima comum de Fortaleza, não favorece a disseminação dessas infecções, no entanto, os pais devem ficar atentos. "Embora a disseminação de vírus causadores de infecções de vias aéreas superiores ocorra mais facilmente em temperaturas mais baixas, condições climáticas que favoreçam uma baixa umidade relativa do ar e aglomerações de pessoas, com pouca circulação de ar, também auxiliam a ocorrência delas", pontua a médica.

Ela alerta a necessidade de lembrar que a transmissão desses vírus ocorre também pelo contato com pessoas que estejam doentes, por meio de secreções contaminadas. Para blindar os filhos contra essas ameaças, que se acentuam durante o ano letivo, vale fazer um check-list de cuidados e pedir dicas ao pediatra. "Uma alimentação saudável e a manutenção de condições de saneamento básico adequadas são fatores essenciais na prevenção dessas doenças", elenca.

Higienização nasal

A Dra. Maura Neves ainda destaca a importância de realizar diariamente a higienização nasal com soluções salinas. "Estudos recentes comprovaram que a higienização nasal com solução salina, ao menos duas vezes ao dia, tem ação preventiva e diminui em 40% a incidência dessas infecções. E, quando utilizada em momentos de gripes e resfriados, ajuda na redução do período sintomático. Além disso, a prática tem sido vista como mais do que um tratamento coadjuvante nos pacientes com rinites e sinusites, pelos grandes benefícios que seu uso traz em momentos de crise", reforça.

Em quadros que se iniciam com obstrução e congestão, além de coriza e espirros que duram, em média, de 3 a 7 dias, podendo ou não ser acompanhados de febre, recomenda-se que a lavagem nasal seja intensificada. As soluções salinas, aliás, devem constar não apenas na maleta de primeiros socorros das mamães, mas também na mochila da criança, para que a limpeza seja feita na escola ou creche.

Apesar de mais comuns durante o período invernoso, é possível observar o crescimento de rinites durante o verão. De acordo com a médica, a exposição ao ar frio e seco, proveniente dos aparelhos de ar-condicionado, atua como fator irritante para a via respiratória, o que facilita a ocorrência de infecções de vias aéreas. "Também é importante ressaltar que esses aparelhos necessitam de limpeza periódica dos filtros. Caso isso não ocorra, o ar inalado terá maior concentração de poeira, ácaros e outros agentes nocivos. Por isso, é importante adotar o hábito da higienização e hidratação nasal diária. A mucosa nasal é a primeira barreira do corpo contra agentes nocivos que inalamos e essa defesa depende do grau de hidratação. O nariz seco dificulta a função de umidificação do ar inalado realizada pelo nariz, aumentando a chance de ocorrerem crises de rinite".

Imunização

A especialista também destaca que a imunização da criança deve estar em dia. "Temos vacinas contra rotavírus, pneumococo, meningococo, hemofilos, gripe, febre amarela, tuberculose e hepatite A e B. Com a evolução vacinal dos últimos anos, é possível proporcionar aos pequenos uma infância mais segura e livre de infecções", completa.