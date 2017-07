Quando o medo é potencializado

00:00 · 08.04.2017

Se você tem histórico familiar (um parente de primeiro grau) com Síndrome de Pânico (SP), a condição mais estudada do grupo de transtornos da ansiedade nos últimos 25 anos, saiba que é oito vezes maior o risco de desenvolver esse transtorno. Mas nada que não possa ser tratado.

Embora seja uma condição grave, que requer tratamento e controle de forma contínua, é preciso conscientizar a população sobre a diferença de ser diagnosticado com SP e ter apenas uma crise de pânico isolada.

Estima-se que cerca de 20% da população teve ou terá uma crise pânico esporádica ao longo da vida, ou seja, elas são comuns. Já a prevalência da síndrome do pânico é menos comum, afetando em torno de 1,6% da população, na qual "somente um profissional pode realizar o diagnóstico, que precisa seguir uma série de parâmetros", afirma a psicóloga Carolina Marques.

Sinais físicos e cognitivos

As interpretações catastróficas disfuncionais de certas manifestações corporais são alguns dos sintomas mais comuns em quem sofre com a síndrome. Por exemplo, se a pessoa começa a sentir dor no peito frequente durante uma crise de pânico, logo vem a certeza que terá um infarto.

"Naquele momento, a pessoa interpreta erroneamente que algo horrível vai acontecer, fato que gera ainda mais ansiedade e se torna um ciclo vicioso", diz.

Quase sempre, antes de chegar ao diagnóstico, os pacientes com SP buscam uma razão orgânica para explicar os sintomas físicos. Quem tem o diagnóstico, costuma faltar mais ao trabalho, usa mais os serviços de saúde, apresenta uma taxa maior de ideação suicida, além de isolamento social.

A Síndrome do Pânico é caracterizada por crises inesperadas de medo recorrentes, ainda que não haja sinal de perigo. Atinge duas vezes mais as mulheres e causa uma série de sintomas físicos e cognitivos, que podem durar de 10 a 30 minutos.

A psicoterapia e os medicamentos são eficazes para eliminar ou reduzir o número e a intensidade das crises. "A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é a mais estudada e registra efeitos benéficos em longo prazo. Ela poderá ajudar o paciente a entender os ataques de pânico, a como lidar com eles no momento em que acontecerem e como ter uma vida cotidiana normal, sem medo de ter uma nova crise", afirma Carolina Marques.