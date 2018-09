Procedimento estético visa eliminar gorduras

00:00 · 22.09.2018

O diferencial do procedimento está na eliminação de toxinas e sódio, sem desidratação. O corpo permanece modelado Após 30 a 40 minutos na manta térmica, o gasto calórico corresponde a aproximadamente 10 quilômetros de corrida

Associado à drenagem linfática, ultrassom de alta potência, massagem modeladora e a princípios ativos termogênicos, um método detox, aplicado em circuitos, promete, principalmente, desinchar todas as partes do corpo trabalhadas.

Além disso, o Magic Touch Detox, criado pela esteticista e cosmetóloga paulista Flávia Medeiros, proporciona a queima de gordura e a redução de celulite. "Apesar de o detox ser concluído em média de 2 a 3 horas seguidas, a pessoa chega a perder de 300 g até 1,5 kg, em uma única sessão", diz a fisioterapeuta dermatofuncional Kirna Karina, do Sea Spa, em Fortaleza.

Cuidados essenciais

O protocolo é a primeira indicação para quem decide se submeter a um tratamento estético com o objetivo de eliminar o excesso de peso. Antes de iniciá-lo, são realizadas avaliação física, verificação de peso, medidas de abdômen, braços, quadril, pernas e a decisão sobre os objetivos. "A sessão de Magic Touch Detox oscila entre momentos de relaxamento total e energia a mil", revela Kirna Karina.

O procedimento começa com a esfoliação de chá verde e gengibre. Esses ativos ajudam a desintoxicar e preparar a pele para receber o restante do protocolo. Em seguida, é aplicado o ultrassom de altíssima potência, que emulsifica a gordura corporal que, consequentemente, será eliminada por meio das fezes e da urina.

Logo após, é feita massagem modeladora com ativos diuréticos e termogênicos. "O próximo passo conta com a aplicação da máscara efeito peeling, associada à manta térmica", descreve.

Renovação

Abdômen, flancos, bumbum e coxas são cobertos por uma máscara com princípios ativos que agem na redução do inchaço e estimulam a produção de colágeno. Na sequência, a pessoa é envolvida por plástico-filme. No último circuito, a profissional diz que, para alguns, é hora de tirar uma soneca enquanto a gordura vai embora. Para outros, é o momento mais acelerado.

"A temperatura da manta térmica estimula o metabolismo, elimina as toxinas do organismo e acelera a queima de gordura", diz Kirna Karina.