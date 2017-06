'Poupança zerada' é sinal de saldo positivo

00:00 · 10.06.2017

A pessoa que luta, constantemente contra a balança já deve ter ouvido centenas de "mandamentos" na hora de montar o cardápio. Mas, segundo a nutricionista da Nature Center Sinara Menezes, é comum que, mesmo fazendo dieta ao longo do dia, o indivíduo não resista e acabe dando uma "escorregada" na refeição noturna.

No meio de tanta informação sobre dietas, é difícil identificar quais alimentos são mais adequados para momentos específicos do dia. "Porém, com o auxilio dos nutrientes na hora adequada é possível beneficiar a perda de peso sem comprometer o prazer à mesa", ressalta.

Jantar

Muitos acreditam que o grande culpado pelo ganho de peso no jantar seja o metabolismo que, durante o sono, tende a diminuir o ritmo.

De acordo com a especialista, embora isso aconteça, não é o ponto mais relevante quando se trata dos quilinhos a mais. Isso porque o corpo continua queimando energia para manter a respiração, o batimento cardíaco, a secreção de hormônios e centenas de outras atividades durante o sono. Sinara diz que o problema está mais relacionado à qualidade do sono e, principalmente, ao balanço energético, ou seja, a soma de tudo consumido no dia menos o que foi gasto no mesmo período.

A alimentação ao longo do dia deve ser considerada uma poupança, "Se começamos o dia com um saldo zerado, mas com o passar das horas depositamos mil e, posteriormente, gastamos apenas 800, ao final ficamos com uma poupança de 200. Não importa se esse "depósito" foi feito pela manhã, à tarde ou à noite. No organismo, funciona dessa forma, se não "gastamos" o saldo de 24 horas, acabamos com um depósito energético, principalmente em forma de gordura", revela a nutricionista.

Sono x Peso

Apesar da ciência não ter uma resposta conclusiva sobre a relação peso e sono, alguns fatos são unanimidade entre os profissionais: a qualidade e quantidade da alimentação antes de dormir. Estudos apontam que os níveis de melatonina, também conhecida como hormônio do sono, têm relação significante com o balanço energético. Curiosamente, o pico de liberação desse hormônio só ocorre durante a noite, quando o corpo se encontra em repouso absoluto.

Pesquisas evidenciam que quando a melatonina encontra-se em baixa no organismo existe uma predisposição a comer mais, fora de hora e ainda armazenar mais gordura do que o normal. Coincidentemente, o período no qual o corpo baixa, naturalmente, a produção do hormônio é precisamente durante o dia, quando comemos mais e "estocamos" energia. E o que isso tem a ver com o jantar?

O principal estímulo para a produção desse hormônio é a escuridão natural, ou seja, o "cair da noite". Ao fim de mais um dia, o corpo passa a produzir melatonina, alcançando seu pico de secreção no meio da madrugada.

Refeições exageradas ou próximas da hora de dormir podem atrapalhar o sono, provocando o despertar do indivíduo ao longo da noite e, consequentemente, afetar a atividade do hormônio.

Para se ter uma ideia da sensibilidade desse processo, até a luz da TV ou do celular pode prejudicar o ciclo. Isso sem contar que uma noite mal dormida gera o desequilíbrio de outros hormônios que, igualmente, podem afetar o peso, como é o caso do hormônio do crescimento (gH) e da leptina, o hormônio da saciedade.

Portanto, um prato com quantidade x de calorias terá o mesmo valor energético no almoço ou no jantar. A diferença é o quanto esses alimentos vão impactar no sono e, principalmente, qual a qualidade dessa refeição. "Dependendo dos alimentos ingeridos, o processo de emagrecimento pode ser sabotado ou beneficiado", descreve Sinara Menezes.

Carboidrato à noite

O conceito de que consumir carboidrato no jantar engorda é tão difundido que é natural encontrar pessoas recusando qualquer lanchinho com carboidrato após as 18h por medo de que o alimento consumido se torne, imediatamente, uma gordurinha localizada. Porém, segundo Sinara, é preciso entender que nosso organismo não funciona de forma tão cronometrada. Os carboidratos são tão importantes à noite quanto pela manhã.

"A diferença é que, como a maioria das pessoas costuma diminuir o nível de atividade ao fim do dia, deve-se também reduzir a quantidade desses alimentos no prato, principalmente perto da hora de dormir. Ainda assim, a forma como eles vão compor o cardápio depende do estilo de vida de cada indivíduo", explica.

Equilíbrio

Para a nutricionista, o segredo é o equilíbrio e a qualidade dos carboidratos. Se eles forem bem distribuídos ao longo do dia e consumidos por meio de fontes saudáveis darão energia e favorecem a boa forma física. É importante não fazer refeições pesadas durante a noite e não consumir nada estimulante depois das 16h. Além disso, a especialista diz que não adianta pular as refeições e atacar um prato generoso ao fim do dia

"Quando ficamos muito tempo sem comer, o metabolismo desacelera e entende que está passando por uma "privação", assim ele passa a armazenar mais do que gastar", diz Sinara. O que vale mesmo é o equilíbrio: com as escolhas certas, é possível jantar sem medo e sem afetar a boa forma", conclui a nutricionista.