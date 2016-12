Por mãe mais segura, feliz e confiante

00:00 · 24.12.2016

A enfermeira Marta Herculano ajuda o casal Branda Kelly, 20 anos, e Pedro Vitor Soares, 17, momentos antes do parto natural. O bebê Ravi Noah nasceu saudável e com a participação efetiva do pai ( Foto: Fabiane de Paula )

Pegar o bebê no colo, dar banho, brincar juntos: quando os pais partilham essas tarefas o elo familiar se fortalece. Segundo a enfermeira Mariana Luísa, membro do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Promoção da Saúde Sexual e Reprodutiva, "os profissionais de saúde notam empiricamente que, a presença do pai no trabalho de parto, quando ele percebe o quanto é laborioso, faz com que o mesmo veja a mãe de forma diferente".

LEIA MAIS

.Elo fortalecido

Segundo Mariana Luísa, geralmente a mulher que chega à Maternidade Escola está carente de atenção e, a partir do momento em que o companheiro dela faz uma massagem, a leva ao banho e a acompanha nesse acontecimento muitas vezes difícil, a relação amadurece e garante uma maior segurança para a mulher ao dar à luz.

Segurança e conforto

A lei Nº 11.108 obriga o Sistema Único de Saúde (da rede própria ou conveniada) a permitir que a parturiente tenha um acompanhante indicado por ela durante todo o trabalho de parto e pós-parto. Apesar disso, as mulheres e seus parceiros não sabem dessa possibilidade, uma vez que suas mães vivenciaram outra experiência de gravidez e parto.

Com a participação do acompanhante, se o escolhido for o parceiro e existir proximidade e afeto entre os dois, percebe-se uma maior satisfação da mulher e, consequentemente, a redução do desconforto natural na hora do parto.

Pesquisa pioneira

Incentivar a participação dos pais no pré-natal e no momento do parto em um hospital da periferia de Fortaleza foi o projeto da Dra. Marilyn Kay Nations, pesquisadora e professora titular de Saúde Coletiva da Unifor, junto ao Dr. Eusébio Rocha, seu então aluno de mestrado. O estudo, iniciado em 2009 e concluído no fim de 2015, relacionou a cultura de valorização da vida ao acompanhar o atendimento de parto e o fomento à paz e redução dos índices de violência no bairro Messejana, onde a pesquisa foi realizada.

Em 2014, a segunda fase do estudo "Father-Baby Bonding for Infant Health and Family Nonviolence", coordenado pela Dra. Marilyn Nations, foi um dos agraciados com o prêmio Grand Challenges, da Fundação Bill e Melinda Gates. Nele, explica, "a ideia foi fazer uma intervenção radical, onde o pai não seria apenas uma visita. O pai não ficava na emergência, mas em outra sala mais aconchegante, recebia pulseira e era internado junto. Participava de todo o trabalho de parto e aprendia técnicas para diminuir a dor".

Segundo o projeto, "na sala de parto, o pai cortava o cordão umbilical, colocava a pulseira de identidade no bebê, nomeando-o como dele e aprendia os cuidados básicos".

OPINIÃO DO ESPECIALISTA

Um pai presente e amoroso

Acho que o que afastou os pais do parto foi mais a exclusão, a estrutura que o excluiu. Tradicionalmente, no Tupi-Guarani, nas comunidades cearenses no final dos anos 1970, o homem participava. A medicalização do parto (feito no hospital, assim como a estrutura e as normas vigentes), excluiu o homem.

Encontro muitos pais que dizem que queriam ter participado do parto, mas que não foi permitido fazê-lo. Muitas vezes, em alguns hospitais no Estado, os pais não têm permissão nem para visitar (a mulher e o filho), pois não podem entrar porque estão de calça curta. Essas são barreiras estruturais e que vêm de uma injustiça de gênero. Para a mulher, ter um parto sozinha em uma instituição pública pode ser algo muito traumático.

Para se ter um parto humanizado, o pai deve participar. Ele sofre uma dupla exclusão e depois se questiona "por que esse pai abandonou a família?" Isso ocorre porque nunca houve um elo bem forte desde o pré-natal.

A ideia é de que esse homem, envolvido desde a gestação, tendo o cuidado de 'falar com a barriga', participando das aulas, aprendendo, algo dentro dele também muda. Esse homem que presenciou o milagre do parto fica muito emocionado.

Dra. Marilyn Kay Nations

Profa. de Saúde Coletiva da Unifor