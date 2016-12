Perda de músculos pode ser prevenida

00:00 · 31.12.2016

O cuidado com a perda óssea (osteoporose) ao longo da vida já é um tema abordado com certa frequência. No entanto, quando se fala em músculos, ainda há dificuldade para associá-los à mobilidade. "É importante tratar ossos e músculos como um conjunto que deve funcionar de maneira integrada em prol da funcionalidade de locomoção do indivíduo", afirma a nutricionista Myrian Spinola Najas, diretora do Necs/Universidade Federal de São Paulo.

Este foi o mote da "Pesquisa Comportamental sobre Força Muscular" realizada pela Unifesp em parceria com o laboratório Apsen, cujo objetivo foi identificar como os brasileiros observam o envelhecimento natural e suas expectativas para essa fase da vida. O estudo contou com a participação de 836 pessoas, maiores de 35 anos, de 17 capitais, sendo três no Nordeste (Fortaleza, Recife e Salvador).

Ser saudável

Entre as atividades preferidas, os entrevistados citaram viajar (62%), ir ao cinema/teatro (55%), caminhar ou praticar esportes (52%), atividades que ficam limitadas com a redução e/ou perda de mobilidade.

O estudo mostrou que há um percentual significativo de pessoas que relaciona saúde à felicidade. Quando questionados sobre o que representa ser feliz e ter bem-estar, ser saudável foi a resposta mais frequente (40%), seguida de realização pessoal (15%) e frequentar lugares que gostam mais (13%).

De forma natural

Com o avanço da idade, cerca de um terço da massa muscular é perdida de forma natural, quadro que tende a ser agravado pelo sedentarismo e uma alimentação inadequada.

Um ponto positivo da pesquisa é que a atividade física moderada acompanha o estilo de vida com o passar dos anos. Apenas 22% dos entrevistados se consideram sedentários.

Entre os que praticam algum tipo de atividade física, 38% se exercitam de vez em quando, 29% praticam de duas a três vezes na semana e 11% mais de três vezes por semana.

Demora ao notar

A percepção da perda muscular costuma ser tardia, ou seja, não ocorre de forma preventiva. Conforme o estudo da Unifesp, 79% dos entrevistados disseram não notar essa diminuição na musculatura das coxas e nos braços nos últimos cinco anos. Os sintomas costumam ser associados à falta de vitaminas, energia, "cansaço típico da idade", mas nunca à condição que realmente causa o problema.

Desconhecimento

Sarcopenia, termo que é conhecido por apenas 7% dos participantes da pesquisa. Desses, 88% sabem que é relacionada à perda muscular, 5% ao cansaço, 5% acreditam ser uma distrofia e 2% que é a perda do movimento.

Para combater a perda muscular e suas implicações, a Apsen lançou o Extima, uma composição de peptídeos bioativos de colágeno.