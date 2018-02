Pele ressecada no verão

00:00 · 24.02.2018

A utilização de cosméticos específicos para o corpo e o rosto ajuda, consideravelmente, no processo de reequilíbrio da pele

Devido à exposição solar e às temperaturas mais quentes é comum que a pele fique desidratada, ressecada e sem vida, principalmente porque o suor provoca a perda de nutrientes. Para fortalecer a barreira de proteção da pele e evitar inflamações, irritações e envelhecimento precoce, alguns cuidados devem ser tomados e a principal dica contra o ressecamento é o consumo adequado de água.

Segundo o dermatologista Dr. Jardis Volpe, a água ajuda a manter a pele hidratada, além de ser fundamental para a saúde, como um todo. "É essencial consumir alimentos ricos em vitamina A, B, C e E", alerta.

De acordo com o especialista, alguns nutracêuticos como FC Oral, caviar em cápsulas e Bio-Arct são interessantes para evitar o ressecamento, pois promovem hidratação da pele de dentro para fora. Além disso, o uso de cosméticos específicos para o corpo e rosto ajudam no processo de reequilíbrio da pele.

Os hidratantes faciais têm textura menos pegajosa, enquanto os corporais são enriquecidos com óleos. Alguns ativos agem com bastante eficácia na hidratação, segundo o médico, tais como ácido hialurônico, Pró-Vitamina B5 e GPS Trealose que aumenta as defesas da pele.

Para aqueles que aproveitaram a praia ou um banho de piscina, o dermatologista indica hidratantes pós-sol com ativos anti-inflamatórios, calmantes e hidratantes, que evitam ou diminuem a vermelhidão e o dano celular. "Esses produtos possuem ativos essenciais para reestabelecer as defesas naturais da pele, também com um sistema antioxidante avançado".

De acordo com o especialista, existem tratamentos 'power' com máscaras de vitamina C, ácido hialurônico e a aplicação de skinboosters, hidratantes injetáveis à base de ácido hialurônico que reidratam e revitalizam a pele.

"Os procedimentos devem ser realizados por especialistas, em três sessões, uma a cada mês. Os resultados são bastante eficientes", afirma o dermatologista Dr. Jardis Volpe.