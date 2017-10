Para acolher, respeitar e orientar os pacientes

00:00 · 14.10.2017

Atividade física é umas das ações promovidas pelo Garce para melhorar a qualidade de vida

Para pessoas com artrite reumatoide (AR), o preconceito e o desrespeito são fatores de exclusão e tão dolorosos quanto os sintomas da enfermidade. Apesar de não ter cura, a doença pode ser bem controlada e o paciente capaz de levar uma vida mais próxima do normal. No entanto, a falta de auxílio do governo e exemplos do cotidiano como o desrespeito das pessoas que não oferecem o assento preferencial, e o descaso de motoristas de transportes coletivos em não parar para o portador de AR por ver suas limitações, dificultam o processo de aceitação e enfrentamento da doença.

> Artrite reumatoide: mais qualidade de vida

No Ceará, voluntários se unem para promover uma melhora na qualidade de vida dos que convivem com essa condição. É o caso do Grupo de Apoio aos Pacientes Reumáticos do Ceará (Garce), que acolhe crianças, jovens, adultos, idosos e seus familiares. Segundo Marta Azevedo, presidente da entidade, as ações são gratuitas e abertas ao público.

"Proporcionamos aos pacientes o acolhimento no qual recebem o suporte psicológico, terapêutico e outras condutas multiprofissionais que complementam o tratamento clínico. Os pacientes melhoram significativamente a sua qualidade de vida e o resgate da autoestima e da autonomia", afirma Marta.

Hoje, o banco de dados do Garce contabiliza 6.459 associados na capital e no interior do estado. Inclui pessoas acometidas por diversos tipos de doenças reumáticas, sendo 94% do sexo feminino e 70% de idosos. Segundo a presidente do Garce, não há dados concretos sobre o número de pacientes diagnosticados com reumatismo, mas estima-se que 0,5% a 1 % da população cearense é acometido por artrite reumatoide.

Saúde mental

O impacto na vida social do reumático pode afetar gravemente sua saúde mental. "Não podemos esquecer que a condição de limitação e/ou incapacidade física pode levar o paciente à depressão", alerta a presidente da Sociedade Cearense de Reumatologia, Kirla Poti. Tanto o paciente diagnosticado com AR quanto as pessoas de seu convívio sofrem danos psicológicos.

O quadro é agravado com as limitações decorrentes da doença e o medo das possíveis sequelas, como a impossibilidade de andar. O grupo de apoio atuante no Ceará busca colocar em evidência a satisfação do indivíduo. "No Garce, o paciente é ouvido e respeitado. Nas reuniões as pessoas se divertem, dançam, brincam e muitas vezes nem lembram da doença. Isso é o mais importante!", diz Marta.

O Garce orienta ainda sobre os primeiros passos ao serem verificados os indícios da AR. "Para manter uma vida ativa, o paciente deve procurar atendimento médico logo nos primeiros sintomas da doença, seguir a orientação médica, aderir ao tratamento, buscar ajuda em um grupo de apoio, procurar ter uma vida ativa apesar das limitações, com isso elevar a autoestima e cumprir o seu papel de cidadão na sociedade."

Luta

O grupo de apoio também trabalha por políticas públicas que garantam o acesso ao atendimento, tratamento e medicamento tanto junto aos órgãos competentes estaduais e nacionais quanto a outras associações de pacientes.

A entidade promove palestras, seminários, workshops e campanhas, como o Dia Mundial de Conscientização da Artrite Reumatoide e o Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo. "Buscamos no poder público, políticas que visem a disponibilização de medicamentos específicos e atendimentos para os pacientes", alega a presidente.

O Garce incentiva ainda a população na busca pelo entendimento da doença e suas particularidades. "Informação também é tratamento!", afirma Marta.

Os interessados em participar das ações do grupo de apoio podem acessar as redes sociais pelo www.Facebook.Com/garcegrupo/ ou telefonar para (85) 3241.2428.