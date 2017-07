Os pais também são 'espelho' no caso dos hábitos alimentares

00:00 · 07.01.2017

Por que é importante reduzir drasticamente a ingestão de produtos industrializados, evitar pular refeições ou cometer exageros?

A maior parte dos produtos industrializados é composta por grande quantidade de açúcar simples, gordura (ex: hidrogenada), sódio, além dos conservantes, corantes, e pobres em nutrientes, o que pode causar (hoje e/ou futuramente) consequências. Entre elas, a resistência a insulina, alergias, aumento do colesterol, obesidade infantil, cáries e comprometimento do crescimento, já que muitas crianças substituem refeições saudáveis por esses produtos.

LEIA MAIS

.Diversão ativa

.Hábitos modificados por toda a família

Os pais devem redobrar a atenção nesses aspectos?

Devemos dar preferência aos alimentos e preparações mais naturais. Quando for "necessário" o consumo de algum item industrializado, temos que atentar para a informação nutricional e os ingredientes do produto.

Os pais e responsáveis têm papel essencial no incentivo e na educação em relação à alimentação dos filhos. Como ser exemplo?

Muito dos nossos hábitos alimentares são formados a partir do que aprendemos quando criança, portanto, nossos pais são muito importantes nessa etapa. Quando temos em casa uma dieta saudável, é isso que será ofertado para a criança, tendo assim mais opções de fazer boas escolhas. Ter sempre em casa frutas, cereais integrais, leguminosas, verduras e uma menor quantidade de produtos industrializados e embutidos é uma forma de ter uma vida com mais saúde.

*Nutricionista do Instituto da Primeira Infância (Iprede)