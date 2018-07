Xixi na cama: transtorno afeta 15% das crianças com mais de 5 anos de idade

09:21 · 11.07.2018

Alimentação balanceada, rica em fibras e exercícios físicos contribuem para uma noite sem 'xixi na cama' ( Foto: Divulgação )

O período de férias, com as crianças em casa, pode ser uma boa oportunidade para tratar o famoso "xixi na cama". A enurese noturna é um transtorno que causa a perda involuntária e intermitente da urina durante o sono. O apoio da família é fundamental para o sucesso do tratamento, pois, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), persistindo os sinais da doença após os cinco anos de idade, crianças e adolescentes podem sofrer graves consequências psicológicas e sociais ao longo da vida.

Dicas

O tratamento da enurese noturna inclui uma avaliação com um profissional adequado, mas algumas dicas podem ajudar a amenizar os episódios:

- Ajustar o consumo adequado de líquidos em horários determinados e evitar a ingestão de líquidos ou alimentos com cafeína e chocolate, com no mínimo 2 horas antes da criança ir dormir.

- Criar o hábito de urinar antes de deitar e logo ao acordar também é recomendado e apresenta bons resultados.

- Adotar uma alimentação balanceada, rica em fibras e exercícios físicos também contribuem para uma noite seca.

Em último caso, medidas terapêuticas como uso de medicações também podem ser consideradas.

Mudança na rotina

Alguns tratamentos exigem medidas que são cansativas para os pais, e o período das férias pode gerar uma maior motivação e bem-estar. Porém, de acordo com o urologista Atila Rondon, coordenador do Departamento de Urologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Urologia, os pais devem ficar atentos, pois a mudança de rotina também pode apresentar um efeito inverso e um relaxamento das medidas sugeridas.

“Nestes dias que estão em casa, as crianças tendem a acordar mais tarde, aumentando o período em que pode haver a perda urinária. A alimentação pode piorar e itens como uma dieta pobre em fibras ou o consumo exagerado de refrigerantes, podem reverter os bons resultados obtidos no início do tratamento”, diz.

Valorizar as noites secas também é uma etapa importante, que precisa ser feita com carinho e paciência. Uma dica é utilizar um calendário e marcar com adesivos coloridos ou estrelas sempre que a criança conseguir ficar seca durante a noite. Propor algum passeio especial em família, após uma semana sem a criança acordar molhada, também é uma maneira de aproximar e proporcionar mais união à família.