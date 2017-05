Veja sete dicas para reduzir o estresse

10:25 · 01.02.2017 / atualizado às 10:26

De acordo com pesquisa feita pelo Instituto de Psicologia e Controle do Stress (IPCS) com 2.195 brasileiros, 34% dos entrevistados afirmaram ter um nível de estresse "excessivo". No entanto, de que forma as pessoas estressadas podem melhorar sua rotina?

Veja sete dicas comprovadas cientificamente:

Respirar fundo

A dica é da psicóloga Marilda Lipp, diretora do IPCS, em entrevista ao G1. "Inspire pelo nariz, contando até 5 e expire pela boca, contando até 10. Quando se respira lentamente e profundamente, oxigena-se as células cerebrais e a pessoa se tranquiliza".

Soltar a musculatura

Uma pesquisa pulbicada na revista “Journal of Nursing and Health Science”, em 2014, mostrou que a adoção de um programa de relaxamento muscular foi capaz de diminuir consideravelmente o estresse de enfermeiras de hospitais de uma cidade americana.

Dê um tempo

"Se você está se sentindo estressado e tenso, ou se você se sente frustrado, bravo ou depressivo, dê um passo para trás". A dica é da "British Heart Foundation”, organização que financia pesquisas sobre doenças cardiovasculares.

Fazer atividade física

O ato de fazer exercício física ajuda a mente a sair do estado de estresse. Marilda explica: "Existe uma correlação enorme entre mente e corpo. Quando se estressa mentalmente, o corpo acompanha".

Praticar meditação

Pesquisa publicada em 2011 na revista "Evidence-based complementary and alternative medicine" confirma a eficácia da meditação para o controle de estresse.

Dedicar-se aos trabalhos manuais

Trabalho manuis em geral têm potencial terapêutico no combate ao estresse e ansiedade.

Tirar uma soneca

De acordo com estudo publicado na revista "Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism" este ano, para desacelerar basta uma soneca de 30 minutos. A descoberta do benefício foi feita após cientistas analisarem a urina e a saliva dos pacientes para medir seus níveis hormonais.