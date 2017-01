Veja dicas para saber se a criança está apresentando crescimento normal

10:00 · 27.01.2017 / atualizado às 10:05

A diferença entre baixa estatura e problemas de crescimento nem sempre são claros ( Foto: Kleber Gonçalves )

Você acha que seu filho não está tendo um crescimento de acordo com a idade? A diferença entre baixa estatura e problemas de crescimento nem sempre são claros. Para não ter dúvidas, Dr. Carlos Longui, endocrinologista, preparou algumas dicas para os pais ficarem de olho e não terem dúvidas. “O reconhecimento precoce de doença ou fator que determine a perda de estatura permite instituir a melhor conduta terapêutica em idades menores, cursando assim com melhor resposta final ao tratamento”, aconselha o médico.

Fique atenta aos sinais que podem indicar que seu filho tem risco de perder estatura:

1 - Estatura baixa em relação às crianças da mesma idade

A estatura de toda criança deve ser "plotada" na curva de crescimento normal da população. Crianças que estejam abaixo do percentil 10 da curva (ou seja, que façam parte dos 10% menores da população) devem ser observadas quanto ao ritmo de crescimento e estatura relativa em relação aos pais.

2 - Idade óssea acelerada (raios X mãos e punhos) em relação à idade cronológica.

A idade óssea representa o grau de maturação dos ossos e, portanto, o quanto do crescimento já ocorreu. O avanço da idade óssea indica que o potencial de crescimento futuro esteja reduzido. Frequentemente está relacionado à antecipação puberal ou ao excesso de peso (sobrepeso ou obesidade).

3 - Ritmo de crescimento (velocidade de crescimento anual) diminuído ou aumentado em relação às crianças da mesma idade.

Ritmo de crescimento diminuído sugere que fatores nutricionais, hormonais ou doenças de base estejam presentes. Ritmo de crescimento aumentado sugere que a puberdade tenha sido antecipada ou haja presença de excesso de peso. Atrasos ou acelerações da velocidade de crescimento trazem um risco em longo prazo de perda estatural, devendo ser reconhecidos o mais breve possível.

4 - Início da puberdade antes da média normal para o sexo

A estatura final depende de fatores como o tamanho ao nascimento, a velocidade de crescimento anual e a duração total do crescimento. Como a duração da puberdade é de 3-4 anos, a duração total do crescimento depende da idade com que a puberdade tenha se iniciado. Assim, meninas que iniciam a puberdade antes dos 10 anos e meninos antes dos 12 anos tem risco de terem redução na estatura final.